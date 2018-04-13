Son sözler soruldu... Karar 17.30’da açıklanacak

28 Şubat sürecine ilişkin 103 kişi hakkında açılan ve yaklaşık 5 yıldır süren davada, savcılık geçen aralık ayında esasa ilişkin mütalaasını vererek, 60 sanığa ağırlaştırılmış hapis cezası talep etmişti. Davanın karar duruşması bugün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı.



Duruşmada Karadayı hazır bulunmazken, Çevik Bir duruşmaya katıldı. Duruşmada söz alan müşteki avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep ederken, tutuklanmalarını da istedi. Avukatların savunmalarının ardından, sanıkların son sözleri soruldu.



Emekli Orgeneral Çevik Bir son söz olarak daha önce yaptığı savunmalarının tekrarladığını söyledi. Sanıklardan Vural Avar da son söz olarak, “Fetulahçı iki savcı tarafından hazırlanan iddianameyi sürdürmenizi reddediyorum. Beraatımı istiyorum” dedi. Sanık Yıldırım Türker de “İddia edilen olmayan bir suç nedeniyle açılan davada asıl mağdur olarak bulunuyoruz. Ne ben ne de benim emrimdeki kişiler, hiç birimiz Türkiye cumhuriyeti kanunlarında yazılı bir suçun içinde bulunmadık” dedi. Son sözlerin ardından mahkeme tarihi dava da kararını açıklamak üzere 17.30’a kadar ara verdi.