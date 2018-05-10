Son savunmalarını yapıyorlar

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç’ın da arasında bulunduğu 6’sı tutuklu 11 sanık katıldı.

''HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI''

Savcının mütalaasına ilişkin son savunmasını yapan gazeteci yazar Mümtazer Türköne şunları söyledi:

“Deliller sadece makalelerden ibaret. Biz makalelerimizden yargılanıyoruz. Word dosyasına attığımız bir yazı delil olarak kullanılamaz. Bu yargılamayı sakatlayacak bir durum. Savcı bir gecede mahkemeye ulaşmamış delillerle, eksik delillerle mütalaa hazırlamıştır. Mütalaadan bir gün önce mahkemeye ulaşan 92 makale suç delili olarak yer almıştır. Savcının bir gün önce mesai saatinin bitimine yakın ele geçen delillerle mütalaa hazırlaması hayatın olağan akışına aykırıdır.''



"MECAZ YA DA METAFOR OLARAK İZAH EDİLEMEZ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY medya organlarında köşe yazarlığı yapan sanıkların yazı başlıklarının ve yazılarından seçilen kısımların "cımbızla çekilip" alınmadığı, konjenktürel ve tarihi perspektifle bakıldığında bu yazılardaki ifadelerin "mecaz" ya da "metafor" olarak izah edilemeyeceği ifade edildi.

Sanıkların ulusal güvenliği tehdit edebilecek, toplum huzurunu, toplumsal barışı ve asayişi bozabilecek beyanlarda bulundukları, askeri darbe çağrısında bulunmaktan çekinmedikleri, örgütsel hedef ve amacı tamamlayan yazılarla FETÖ-PDY terör örgütü hiyerarşisi içerisindeki görevlerini yerine getirdikleri ifade edildi.

Sanıklar hakkında “Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs”, TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs”, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7,5 yıl ile 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezası istendi.