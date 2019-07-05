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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.07.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Son paylaşımı yürek burktu

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Son paylaşımı yürek burktu

Trabzon’da Karadeniz Sahil Yolu’nda dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kader Tokel’in paylaşımı yürekleri burktu.

Karadeniz Sahil Yolu Faroz mevkiinde dün gece saatlerinde sürücüsü belirlenemeyen 61 VY 224 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan aracın içerisinde bulunan Kader Tokel araçtan savruldu.

Erzurum Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği bölümünde okuduğu öğrenilen genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içerisinde bulunan Furkan Tokel, Tuba Tokel, Aleyna Kaya ve Burak Kaya ise yaralandı. Yaralılar 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Son paylaşımı yürek burktu
“Zamana bırakmayın, o kimseyi sağ bırakmadı”

Kazada hayatını kaybeden Kader Tokel’in sosyal medyadaki paylaşımı yürekleri burktu. Profilinin açıklama kısmına “Zamana bırakmayın, o kimseyi sağ bırakmadı” yazısını ekleyen Tokel, kazadan birkaç saat önce hayatını kaybettiği araç içerisinden paylaşım yaptı. “Uğurlar gönlümü, sen bul beni. Yalanlarım, hatalarım başıma dert oldu. Karanlık gecenin içinde kayboldum” sözlerinin okunduğu bir şarkıyı dinleyen Tokel bu anları cep telefonuna kaydederek sosyal medya hesabından “Eğlencemiz hep beraber” etiketiyle paylaştı.

Son paylaşımı yürek burktu

Son paylaşımı yürek burktu

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