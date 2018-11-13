Son öpücük!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
13.11.2018 - 14:21, Son Güncelleme:

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Şırnak’ta şehit olan Uzman Çavuş Ünal Olgun, Bursa’da binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin çocukları Mesut ile Ceren babalarına son kez asker selamı verdi. Babasının komando beresini takan çocuklar, şehidin fotoğrafını öptü.

PKK'lı teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü Gabar dağının Gömeç kırsalında 2 asker şehit oldu. Şehit olan askerden Uzman Çavuş Ünal Olgun, Bursa'nın Gürsu ilçesinde Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

SON ÖPÜCÜK

Öte yandan şehidin çocukları Mesut ile Ceren babalarına son kez asker selamı verdi. Babasının komando beresini takan çocuklar, şehidin fotoğrafını öptü. Cenazeye katılan baba Asım, anne Güleser ve eşi Ceylan Olgun güçlükle ayakta durdu. Bir askerin kucağında bulunan küçük Ceren, babası top aracına bindirildiği sırada arkasından son kez el salladı. Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Efkan Ala acılı babanın elini tuttu. Şehit, ilçe kabristanına defnedildi.

Cenazeye Bursa Valisi Yakup Canbolat, milletvekilleri Efkan Ala, Hakan Çavuşoğlu, Faruk Çelik, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, siyasi partilerin milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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