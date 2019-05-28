Son olarak böyle görüntülemişti! Kayıp kadın 36 saat sonra baygın halde bulundu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 36 saattir kayıp olan 53 yaşındaki kadın otobanda baygın halde bulundu. Şükran Kaplan en son bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.
Edinilen bilgiye göre, evinden geçtiğimiz gece çıkan Şükran Kaplan, son olarak Mesudiye Şehit Yavuz Mete Köprüsü civarında görüldü.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına görüntüsü yansıyan kadın için polis, jandarma ve ailesi seferber olmuştu. Herkes Şükran Kaplan’ı ararken 36 saat sonra sevindiren haber geldi.
Kaplan, İnegöl’de bulunan bir kereste orman ürünleri fabrikası yakınlarındaki alanda baygın halde bulundu. Bitkin düşen kadın İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Şükran Kaplan, yapılan tedavinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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