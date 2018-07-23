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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mustafa YİĞİT/DHA
23.07.2018 - 00:16, Son Güncelleme:

Son nokta: Balıkları yıkadılar

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Son nokta: Balıkları yıkadılar

Çevre kirliliği, doğaya saygısızlık ve buna karşı oluşan ‘insanlık’ Kütahya Domaniç’te zirve yaptı. Güney Köyü sakinleri leş gibi akmaya başlayan derede can çekişen balıkları yıkayarak hayata döndürmeye çalıştı. Detaylar şöyle:

BİRDEN RENGİ DEĞİŞTİ

uhacırlar, Kozcağız ve Böçen köylerinden de geçen derede öğle saatlerinde suyun renginin değişmesinden sonra ölen balıklar bir anda kıyıya vurmaya başladı. Dere kenarında piknik yapanların yetkililere haber vermesi sonucu olay yerine, Jandarma ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri geldi. Bazı vatandaşlar can çekişen balıkları dereden toplayıp temiz suda yıkayarak yaşatmaya çalıştı. Ayrıca cami hoparlöründen su ve ölen balıklara dokunulmaması için anons yapıldı.

Son nokta: Balıkları yıkadılar

MUHTAR: bİR BEDELİ OLSUN

Güney Köyü Muhtarı Baki Karaca yaptığı açıklamada, "Buralarda bağ, bahçeler var. Diğer köyler de bundan dolayı zarar görüyor. Bu işin bir bedeli olması lazım. Kimler yaptıysa bulunup, cezalandırılmasını istiyoruz. Çok zararımız var. Bütün piknikçilerimiz geri gitti. Tüm köylü, pikniğe gelenler, hemen herkes derede ölmek üzere olan balıkları yaşatmak için çeşmelere taşıyıp, yıkadılar" dedi. Piknik yapmak için Güney Deresi'ne gelenlerden Hakkı Aykan, "Su simsiyahtı. Bir saat sonra balıklar kenara vurmaya başladı. Balıkları yaşatmak için çeşmelere taşıdık. Bu bir katliamdır" dedi.

Son nokta: Balıkları yıkadılar

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlçe Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri dere suyu ve balıklardan numune alarak incelenmesi için ilgili laboratuvara gönderdi.

Son nokta: Balıkları yıkadılar

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