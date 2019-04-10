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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN/İZMİR (DHA)
10.04.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

Son nefesinde katillerini söylemiş

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Son nefesinde katillerini söylemiş

İzmir'in Buca ilçesinde evinin karşısındaki daireye taşınan 2 kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen Ersin Coşkun'un (30), evini basan kişilerce dövülüp, bıçaklandıktan sonra tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 6 sanıktan 5'i 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cinayetin, Coşkun'un ölmeden önce kendisini hastaneye götüren sağlık görevlilerine karşı komşularının arkadaşlarınca vurulduğunu söylemesiyle aydınlandığı ortaya çıktı.

Olay, 2017 yılında Buca'da meydana geldi. Ersin Coşkun, bir süre önce karşındaki daireye taşınan S.A. (24) ve Ö.A. (25) adlı kadınlara iddiaya göre, sözlü tacizde bulundu. Kadınlar da olayı arkadaşlarına ve daireyi kiraladıkları emlakçıya söyledi. Kadınlar, beraberindeki arkadaşları ve emlakçı ile Coşkun'un evine gitti. Burada Ersin Coşkun ile grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Gruptakiler, Coşkun'u önce dövdü ardından da bıçakladı ve tabancayla vurarak yaraladı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Coşkun doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ersin Coşkun'un, ölmeden önce sağlık görevlilerine kendisine saldıranların karşı komşuları ve onun arkadaşları olduğunu söylemesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye aldı.

Görüntülerden, şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, düzenlenen operasyonla daireye yeni taşınan S.A. ve Ö.A.'nın yanı sıra arkadaşları A.A. (32), M.Y.A. (29), S.A. (31), Ş.D. (29), N.K. ve emlakçı M.K.'yi (28) gözaltına aldı. Şüphelilerle ilgili 11 ev ve 3 otomobilde yapılan aramada ise 3 tabanca, 2 av tüfeği, 3 bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sanıklar hakkında 'kasten öldürme', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından dava açıldı. Sanıklardan S.A. ve Ö.A. isimli kadınlar ise ilk celsede tahliye edildi.

'POMPALI TÜFEK ZATEN BENİM BOYUM KADAR'

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar A.A., M.Y.A., S.A., Ş.D., N.K. ve emlakçı M.K. ile tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı, esasa yönelik mütalaasında tutuklu sanıkların hepsine 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verilmesini isterken, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından da cezalandırılmalarını, S.A. ve Ö.A. isimli kadınların ise beraatini talep etti.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanıklardan Ş.D., "Sanık N.K., pompalı tüfeğin havluya sarılı ve benim belimde olduğunu söylüyor. Zaten benim boyum pompalı tüfek kadar. Eve en arkada giren benim ve bende silah yoktu. A.A. olaydan sonra N.K.’ye bıçağı ne yaptığını sordu. N.K. bıçağı olay yerine attığını söyleyince A.A.'nın 'Keşke atmasaydın ben onunla adamı vurdum' şeklinde bir cümlesi oldu. Takdir mahkemenindir, beraatimi istiyorum" dedi.

'OLAYDA ALET KULLANMADIĞIMI HERKES SÖYLEDİ'

Sanık A.A. da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Bu olayın bizimle alakası yoktur. Ben olay sırasında Ş.D.'yi değil, elinde bıçak olan N.K.'yi durdurmaya çalıştım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Sanıklardan S.A. ise olayla ilgisinin bulunmadığını iddia edip, "Maktulün kapısına bırakılan N.K.'dir. Olaydan sonra komşular evden çıkan kirli sakallı ve elinde silah olan 'Gazi' lakaplı M.Y.A.'yı teşhis etmiştir. Olayda benim herhangi bir alet kullanmadığımı herkes söylemiştir. Ben bu olayın hiçbir yerinde yokum. Sadece eve girdiğim doğrudur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmezken, sanık avukatları ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek, müvekkilleri için beraat ve tahliye talebinde bulundu.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti, sanıklardan A.A., M.Y.A., S.A., N.K. ve emlakçı M.K.'ye 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verirken, diğer sanık Ş.D.'yi aynı suça yardım ettiği gerekçesiyle 11 yıl hapis cezasına mahkum etti. Tüm sanıklara 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 4'er yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise M.K.'ye 2 yıl, M.Y.A.'ya 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan tutuksuz sanıklar S.A. ve Ö.A. isimli kadınlar hakkında beraat kararı vererek duruşmayı bitirdi.

 

 

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