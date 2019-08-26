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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.08.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Son mesajı ağlatmıştı! Kahreden haber geldi

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Son mesajı ağlatmıştı! Kahreden haber geldi

Konya'daki trafik kazasında ölen tarım işçisi Vedat Ceylan'ın 4 gün önce başka bir kazada ölen 1 yaşındaki oğlunun Şanlıurfa'daki cenazesinden döndüğü ortaya çıktı. Ceylan'ın sosyal medya hesabında ölen oğlu için paylaştığı "Yavrum hiç oralara gidesim yok. Ama babanı affet. En yakın zamanda baban yanında olacak. Rohatım." yazılı mesaj dikkati çekti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yakıtı biten ve yoldan geçen kamyona halatla bağlanarak götürülen otomobile TIR'ın çarpması sonucu 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazadan dram çıktı.

Kazada ölen tarım işçisi Vedat Ceylan'ın (26) 4 gün önce Konya'daki başka bir trafik kazasında 1 yaşındaki oğlu Rohat Ceylan'ı kaybettiği öğrenildi.

Çocuğunun cenaze ve taziye işlemlerini gerçekleştirdiği memleketi Şanlıurfa'dan işine dönmek üzere Konya'ya doğru yola çıkan Ceylan, sosyal medya paylaşımında bulundu.

Ölen evladının fotoğrafına yer verdiği son paylaşımında Ceylan, "Yavrum hiç oralara gidesim yok. Ama babanı affet. En yakın zamanda baban yanında olacak. Rohatım." ifadelerini kullandı.

Ceylan, paylaşımından kısa bir süre sonra geçirdiği trafik kazasında beraberindeki 2 kişiyle hayatını kaybetti.

Son mesajı ağlatmıştı Kahreden haber geldi



 

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