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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)
07.08.2018 - 14:23, Son Güncelleme:

Son kurban üniversiteli Soner oldu

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Son kurban üniversiteli Soner oldu

UŞAK'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı köyünde, ailesinin keçi sürüsünü otlatırken, üzerine yıldırım düşen üniversite öğrencisi Soner Yıldırım (18), yaşamını yitirdi. Geçen hafta da 27 yaşındaki savcı İbrahim Yıldız ve astsubay Murat Çolpan yıldırım düşmesi sonucu hayatlarını kaybetmişti.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Eşme ilçesine bağlı Alahabalı köyü kırsalında meydana geldi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Soner Yıldırım, yaz tatili için geldiği köyde, dün sabah ailesine ait keçileri otlatmaya götürdü.

Telefonla konuşmayın banyo yapmayın... Çakıyorsa kapat
Telefonla konuşmayın banyo yapmayın... Çakıyorsa kapat!

Yıldırım'ın akşam olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine meraklanan yakınları, çevreyi aramaya çıktı. Yıldırım, köyün merasında hareketsiz yatarken, bulununca sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi.

Korkutan iddia: Daha çok çarpacak
Korkutan iddia: 'Daha çok çarpacak'

Meraya gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın üzerine yıldırım düşmesi sonucu öldüğünü belirledi. Yıldırım'ın cansız bedeni, savcı ile jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Uşak Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, Yıldırım'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Soner Yıldırım'ın cenazesinin, yapılacak otopsi sonrası bugün ikindi vakti Alahabalı köyünde kılınacak namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Geçen hafta savcı, dün astsubay... Ölüm nedenleri aynı
Geçen hafta savcı, dün astsubay... Ölüm nedenleri aynı

 

 

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