'Son imam' uygulamada

Ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olmak için başvuran Samet T., Alim B. ve Erdal K. isimli askerler bağlı bulundukları mahrem imamları açıklayınca ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Başsavcılık, FETÖ’nün TSK yapılanmasını deşifre etmek amacıyla sürdürdüğü soruşturmalarda, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen şüphelilerin, itiraflarındaki samimiyete itibar edilmesi için en son görüştüğü ‘mahrem imamı’nın ismini ve görüşme yaptığı adresi de açıklaması şartını koşmuştu. İtiraflarında bu koşulları yerine getirenlerin beyanlarının etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilerek, adli kontrolle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.



2 MAHREM İMAMIN İSMİNİ VERDİ

Â Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli Samet P. ‘ankesör soruşturması’ kapsamında 13 Nisan’da gözaltına alındı. Şüpheli asker ifadesinde, Kasım 2013’ten önce terör örgütüyle bağlantısı olduğunu anlatarak, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti. İddianamede Samet P.’nin, “2’si mahrem imam olmak üzere toplam 10 örgüt üyesini teşhis ettiği” yer aldı. Bağlı bulunduğu mahrem imamın ismini vermesi nedeniyle şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılması talep edildi.



Aynı soruşturma kapsamında 18 Nisan’da gözaltına alınan emekli Hava Tabip Albay Erdal K.’nın da ankesör veya kontörlü telefonlarda 38 kez arandığı belirlendi. Şüpheli albay da etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgütsel bağlantılarını anlattı. Erdal K. hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelinin ifadesinde bağlı bulunduğu ‘Seçkin’ kod adlı M.T. isimli mahrem imam ve 7 örgüt üyesini teşhis ettiği belirtildi.

Â 12 Nisan’da gözaltına alınan Üsteğmen Alim B.’nin de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadesinde, aralarında mahrem imamın da bulunduğu 12 örgüt üyesini teşhis ettiği kaydedildi.



CEZALARINDA İNDİRİM YAPILACAK

İddianamelerde, asker şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırıldıktan sonra gözaltından serbest bırakıldığı anlaşıldı. Şüpheliler için TCK 221/4. Maddesi uygulanarak, verilecek cezadan ‘üçte birden dörtte üçe kadar indirim’ yapılacak.