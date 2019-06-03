Son iftar saat kaçta yapılacak? 3 Haziran İstanbul Ankara İzmir iftar saatleri
Bu yıl 29 gün süren Ramazan ayının son iftarını yapacak çok sayıda vatandaş, akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte iftar saati araştırmalarına hız verdi. İkamet ettikleri şehirlerde iftarın kaçta açılacağını merak eden vatandaşlar, 2019 Ramazan imsakiyesi bilgilerine göre akşam ezanı saatlerini araştırıyor. Peki, bu akşam iftar saat kaçta?
Akşam ezanı vaktinin yaklaşmasıyla birlikte, iftara yönelik hazırlıklar başladı. Bugün iftarlarını saat kaçta açacaklarını merak eden çok sayıda vatandaş, internetten yaptıkları araştırmalarla 3 Haziran 2019 iftar saatlerini sorguluyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana il il iftar saatleri...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 ramazan imsakiyesine göre bugün yani 3 Haziran'da oruçlarını tutan vatandaşlar, İstanbul'da 20:38'de, Ankara'da 20:19'da, İzmir'de 20:37'da Bursa'da 20:35'de Adana'da ise 20:00'da iftarlarını yapacak.
Diğer illerde ikamet eden vatandaşlarımız da aşağıdaki görsele tıklayıp bulundukları şehri seçtikten sonra iftar saatlerini öğrenebilir.
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