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    Son gün akın akın oraya gittiler...

    Alper KORKMAZ / DHA
    29.06.2018 - 14:08 | Son Güncelleme:

    Lise son sınıf öğrencilerinin gireceği üniversite giriş sınavı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)  öncesi çok sayıda öğrenci ve veli bugün Bakırköy'deki Zuhuratbaba Türbesi'nde dua etti.

    Zuhuratbaba türbesine erken saatlerden itibaren gelen öğrenci ve veliler dualar ettiler. Bazı veliler yanlarında getirdikleri şeker ve tespihleri çevredekilere dağıtırken bazıları da Kuran-ı Kerim okudular. Türbe üzerine ders kitabı koyanlar dikkat çekerken sabah saatlerinde başlayan yoğunluk öğle saatlerine kadar sürdü. Türbeye oğlu için gelen anne Nurcan Ertoğlu, "Oğlum sınava girecek, kızım için etmiştim kabul oldu. Sıra oğlumda. Kızım İstanbul Üniversitesi'ni kazandı. Darısı oğlumun başına. Oğlum da diş hekimliği istiyor. Kendisi gelmedi annesi olarak ben geldim" diye konuştu.  Türbeye dua etmek için gelen ve  mühendislik fakültesini isteyen iki arkadaştan biri olan Kadir Günay Açay, " Mühendislik istiyorum. Arkadaşımla geldik, bugün dua ettik. Allah'tan dualarımızın kabul olmasını diledik. Çalıştım umutluyum" dedi. Yunus Emre Müjde ise, "Rabbimize dualarımızı ettik. Elimizden gelen gayreti gösterdik. Şimdi tevekkül ediyoruz. Allah burada elini açmış herkesin duasını kabul etsin" dedi.

    Son gün akın akın oraya gittiler...

    Son gün akın akın oraya gittiler...

    Etiketler: Zuhuratbaba Türbesi , YKS , sınav , lise sınavı , son dakika , haberler
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