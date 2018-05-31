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    Son duvarı da yıkılan AKM görüntülendi

    İHA
    31.05.2018 - 13:28 | Son Güncelleme:

    İstanbul Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi’nden geriye kalan ve yıkılmayı bekleyen son duvar, yapılan çalışma sonrasında dün akşam yıkılırken, AKM'nin son durumu havadan görüntülendi.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Yıkılan AKMnin son durumu havadan görüntülendi
    • Yıkılan AKMnin son durumu havadan görüntülendi
    • Yıkılan AKMnin son durumu havadan görüntülendi
    • Yıkılan AKMnin son durumu havadan görüntülendi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 6 Kasım 2017'de Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtılan yeni AKM projesine yönelik çalışmalar sürerken, eski AKM binasının yıkımında sona gelindi.

    Şubat ayından bu güne büyük bir titizlikle yıkımı sürdürülen binada yıkılmayı bekleyen tek bir duvar kalmıştı. Gün içerisinde yapılan çalışmaların ardından AKM’den geriye kalan son duvarda yıkıldı.

    Yıkımın ardından AKM'deki son durum havadan görüntülendi. Görüntülerde iş makinalarının hafriyat alanında çalıştığı görülüyor. Alandaki hafriyatın temizlenmesinin ardından yeni AKM projesinin inşaatı için çalışmalar devam edecek.

    Etiketler: Atatürk Kültür Merkezi , Taksim , gündem
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