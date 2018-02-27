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    Son durum: Özel Harekat sabaha karşı operasyon başlattı

    Hürriyet Haber
    27.02.2018 - 08:03 | Son Güncelleme:

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane’de önceden belirlenen bazı adreslere uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Saat 05.30 sıralarında başlayan operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.
    Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Kağıthane’de önceden belirlenen adreslere kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi. Özel harekat polislerinin operasyon yapılan sokaklarda güvenlik önlemi alındığı görülürken, eş zamanlı düzenlenen operasyona gece bekçilerinin de destek verdiği görüldü.

    40 KİŞİ GÖZALTINDA

    Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, olayla ilgili 40 şüpheli gözaltına alındı.

     Öte yandan operasyon esnasında sokak üzerinde bulunan bir büfeden şüphelenen polis ekipleri iş yerinin kepenklerini açtırdı. İçeride yapılan aramada ‘pitbull’ cinsi köpek bulundu. Sahibi tarafından dışarı çıkartılan köpek demir parmaklıklara bağlandı. Köpeğin sahibi ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , özel harekat , narkotik , operasyon , polis
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