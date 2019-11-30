Son durum.. Bekçilik sonuçları açıklandı mı? 2019 Sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı

Polis Akademisi Başkanlığının açıklayacağı bekçilik sözlü mülakat sonuçları, çarşı ve mahallelerde görev yapacak olan genç personellerin göreve başlamasına olanak tanıyacak. 81 ilde gerçekleştirilecek olan 8 bin bekçi alımı için sonuçlar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, İstanbul'da 1000 ve Ankara'da 500 olmak üzere 81 ilde 8 bin personel alımına olanak tanıyacak. Çarşı ve mahallelerde görev yapacak olan personeller, bekçilik sözlü mülakat sonuçları sonrasında belirlenecek. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bekçilik mülakat sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi ortaklığında açıklanacak. Her ikisinin ortak olarak yapacağı değerlendirmenin ardından sonuçlar, akademinin internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

İşte, bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklamasının yapılacağı tarih hakkında bazı bilgiler...

Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yayımlanacak olan bekçilik sözlü mülakat sonuçları için akademiden herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.

Polis Akademisi'nin değerlendirme işlemlerine devam ettiği bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının aralık ayı başlamadan erişime açılması bekleniyor, dolayısıyla sonuçların 29 Kasım tarihine kadar açıklanacağı düşünülüyordu.

Ancak Polis Akademisinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılması halinde detaylar haberimizin içerisine eklenecektir.

Çarşı ve mahalle bekçileri 60 yaşına kadar çalıştırılabilir.

Bucaklarda görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin bucak müdürü birinci, kaymakam ikinci derecede sicil amiridir.

İlçe merkez sınırları içerisinde görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin en büyük mesleki amiri birinci, kaymakam da ikinci derecede sicil amiridir.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin sicilleri ilçelerde ilgili dairelerince tutulur. Bekçi teşkilatı mensuplarından üstün başarı gösteren bekçiler takdirname ile taltif edilirler. Hayatını tehlikeye koyacak şekilde üstün başarı gösteren bekçilere, yılda en çok üç defa aylık ücretleri tutarı kadar ikramiye verilebilir. Takdirname ve ikramiyeler, İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak Yönetmelikte gösterilen esaslara göre, mesleki amirin teklifi ve vali veya kaymakamın tasvibi ile verilir.

BEKÇİLERİN HAKLARI NELERDİR?

Çarşı ve mahalle bekçileri adayları ile 15 yıla kadar hizmeti olan bekçilerin 20, 15 yıldan fazla hizmeti olanların 30 gün yıllık izin hakkı vardır. Bu izin tayinlerindeki usule göre verilir.

Mesleki amirin mütalası alınarak vali ve kaymakamlarca verilecek mazeret izinleri bir yıl içinde 10 günden fazla olduğu takdirde yıllık izne mahsubedilir. Emniyet Teşkilatı Kanununun 61 inci maddesine göre bekçi ve bekçi adaylarına haftada bir gün dinlenme izni verilir.

BEKÇİ OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988

tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya

yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile

mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci

maddesinde belirtilen şartları taşımak),

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m)Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş

yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış

olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,

kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya

uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor

olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından

çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine,

toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye

bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

SONUÇLAR AÇIKLANDIĞINDA BU ADRESTEN SORGULANACAK