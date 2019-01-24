Son dersini verdi
Barış İçin Akademisyenler’in ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisine imza attığı için 2 yıl 6 ay hapis cezası alan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı ve adli tıp uzmanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, emekli oldu.
İstanbul Üniversitesi’nde akademik çalışmalarını 42 yıldır sürdüren Fincancı son dersini dün verdi. Veda törenine öğrenciler, çalışma arkadaşları ile STK temsilcileri katıldı. Prof. Dr. Fincancı, “Bu bir son değil. İlla ki yeniden başlayacağız. Bilim için çalışmaya devam edeceğim. Bir hekim zor zamanlarda hastasının haklarını savunmalıdır. Sağlık savunucusu olmalıyız” dedi.
Fincancı, daha önce Hürriyet’e zorunlu olarak emekli olduğunu belirterek cezaya itiraz edeceklerini ancak kabul görmemesi halinde hak mahrumiyeti de aldığı için emekli dahi olamayacağını söylemişti.
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