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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Önder ÖNDEŞ
24.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Son dersini verdi

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Son dersini verdi

Barış İçin Akademisyenler’in ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisine imza attığı için 2 yıl 6 ay hapis cezası alan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı ve adli tıp uzmanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, emekli oldu.

İstanbul Üniversitesi’nde akademik çalışmalarını 42 yıldır sürdüren Fincancı son dersini dün verdi. Veda törenine öğrenciler, çalışma arkadaşları ile STK temsilcileri katıldı. Prof. Dr. Fincancı, “Bu bir son değil. İlla ki yeniden başlayacağız. Bilim için çalışmaya devam edeceğim. Bir hekim zor zamanlarda hastasının haklarını savunmalıdır. Sağlık savunucusu olmalıyız” dedi.

Son dersini verdi

Fincancı, daha önce Hürriyet’e zorunlu olarak emekli olduğunu belirterek cezaya itiraz edeceklerini ancak kabul görmemesi halinde hak mahrumiyeti de aldığı için emekli dahi olamayacağını söylemişti. 

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