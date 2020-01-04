Son depremler.. Nerede deprem oldu? İşte ülkemizde meydana gelen depremler
Ülkemizde meydana gelen depremlerin ardından son depremler internette aranan konular arasında yer alıyor. Vatandaşların yaşadığı anlık şüphelerin ardından deprem mi oldu sorusu gene internetin popüler aramalarından biri. Peki son depremler nerede yaşandı? İşte 4 Ocak deprem listesi
Son depremler listesinde yer alan bilgilerle yaşadığı muhitte herhangi bir yer sarsıntısı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi'nin verilerini merak ediyor. 4 Ocak Cumartesi gününün ilk saatleri itibariyle son deprem kayıtlarını ellerinde tutan Kandilli Rasathanesi, yayınladığı derpem listesinde açıkladı. Peki ülkemizde nerede deprem oldu? İşte meydana gelen son depremler
2020.01.04 11:06:02 36.4958 28.7068 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.04 10:55:02 34.9085 33.8545 28.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.04 10:50:49 36.5188 28.6922 3.5 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.04 10:46:47 36.5203 28.6833 5.3 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.04 10:46:07 36.5072 28.7200 6.2 -.- 3.0 3.0 AKDENIZ İlksel
2020.01.04 10:21:11 37.1480 28.5775 5.0 -.- 1.7 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2020.01.04 10:15:59 37.2533 28.3933 18.6 -.- 1.2 -.- MUGLA (MUGLA) İlksel
2020.01.04 09:50:29 39.8230 42.3448 27.4 -.- 1.4 -.- DEGIRMENGECIDI-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2020.01.04 09:49:33 34.8973 33.8955 26.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.04 08:56:18 37.7998 29.2640 15.5 -.- 1.5 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2020.01.04 08:48:56 36.0577 29.2833 5.0 -.- 1.6 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2020.01.04 08:40:39 37.9715 42.9857 8.0 -.- 2.4 -.- KACIT-CATAK (VAN) İlksel
2020.01.04 06:12:41 38.4807 42.8963 13.4 -.- 1.0 -.- INKOY-GEVAS (VAN) İlksel
2020.01.04 05:33:05 39.2387 26.1078 9.5 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.01.04 05:32:26 35.8445 29.2260 9.1 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.04 05:27:57 37.3645 38.6847 6.6 -.- 1.4 -.- BUYUKORDEK-(SANLIURFA) İlksel
2020.01.04 04:59:25 37.3832 38.7010 5.1 -.- 2.2 -.- CAKMAK-(SANLIURFA) İlksel
2020.01.04 04:26:44 40.6588 32.7947 7.4 -.- 1.4 -.- YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
2020.01.04 03:53:42 40.6952 32.7555 8.6 -.- 1.2 -.- YONCALI-CERKES (CANKIRI) İlksel
2020.01.04 02:54:27 39.8100 39.0990 5.0 -.- 2.3 -.- AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2020.01.04 02:45:49 37.2320 30.0618 9.2 -.- 1.2 -.- TASKESIGI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2020.01.04 02:40:43 36.4622 28.6453 1.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.04 02:40:04 36.4882 28.7098 24.9 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.04 01:47:56 37.9412 42.6858 17.0 -.- 1.5 -.- KARSIYAKA-PERVARI (SIIRT) İlksel
2020.01.04 00:39:52 36.1818 43.8518 5.0 -.- 2.9 -.- IRAK İlksel
2020.01.04 00:11:10 39.1797 36.3020 5.3 -.- 1.4 -.- DURGUNSU-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2020.01.03 23:43:33 38.9073 27.8443 6.7 -.- 1.9 -.- AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.03 23:08:02 37.9810 32.5428 7.6 -.- 1.4 -.- SELCUKLU (KONYA) İlksel
2020.01.03 22:31:07 35.9677 29.4907 7.2 -.- 2.1 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2020.01.03 21:03:56 34.3335 24.3847 16.5 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
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