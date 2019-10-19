Son Depremler.. Nerede deprem oldu? İşte bölge bölge deprem listesi
Meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar hangi bölgede deprem olduğunu merak ederken, yaşadıkları bölgelerindeki deprem listesini de internetten araştırıyorlar. Peki en son nerede deprem oldu? İşte ülkemizde meydana gelen son depremlerin listesi
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, vatandaşlarımız tarafından gün içinde sıklıkla aranan konular arasındaki yerini alıyor.. Son depremler listesinde yer alan bilgilere göre bölgelerinde meydana gelen en son depremlerin listesine erişmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden bu konuya yanıt arıyor. İşte, 19 Ekim deprem listesi
2019.10.19 13:08:05 38.9772 27.0752 12.5 -.- 2.0 -.- ZEYTINDAG-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2019.10.19 12:21:19 38.1348 28.1915 8.7 -.- 1.1 -.- YESILKOY-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2019.10.19 12:16:08 39.3335 25.5502 13.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.19 11:55:57 37.2228 28.1295 0.0 -.- 2.2 -.- CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2019.10.19 10:34:04 40.8282 27.9872 11.0 -.- 3.0 2.9 MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel
2019.10.19 08:49:55 37.0720 27.6892 29.5 -.- 1.6 -.- YENIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2019.10.19 07:54:55 40.6572 29.1303 8.6 -.- 1.4 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.10.19 07:45:49 37.2450 28.0207 8.8 -.- 1.5 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2019.10.19 07:44:31 37.2120 27.9925 5.0 -.- 1.7 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2019.10.19 07:30:22 40.8170 27.9895 12.7 -.- 3.1 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel
2019.10.19 07:29:53 40.8317 27.9793 9.4 -.- 2.9 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel
2019.10.19 05:46:40 40.1687 35.7615 26.9 -.- 1.7 -.- YALINYAZI-ZILE (TOKAT) İlksel
2019.10.19 05:30:49 40.7085 29.2330 11.3 -.- 1.0 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.10.19 05:30:43 38.3058 40.8872 15.6 -.- 1.5 -.- DOLAPDERE-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2019.10.19 04:35:16 38.3927 27.4323 11.9 -.- 1.7 -.- NAZARKOY-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2019.10.19 04:28:02 37.0090 27.7380 11.1 -.- 1.7 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2019.10.19 04:28:02 37.9140 28.4067 3.3 -.- 1.4 -.- DURASILLI-NAZILLI (AYDIN) İlksel
2019.10.19 04:16:13 38.9115 40.5705 15.7 -.- 1.1 -.- EKINYOLU-(BINGOL) İlksel
2019.10.19 04:10:16 36.9752 27.7135 1.4 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.10.19 03:10:07 37.1128 28.9035 5.0 -.- 1.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2019.10.19 02:19:50 36.9595 27.5575 8.0 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.10.19 02:14:17 38.8568 27.0135 4.2 -.- 1.2 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2019.10.19 01:16:02 36.9532 27.5793 10.6 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.10.18 23:38:36 39.9962 26.1343 14.2 -.- 2.2 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.18 21:53:37 40.8737 28.2370 16.2 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.10.18 21:13:34 37.2553 36.9160 9.7 -.- 1.4 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2019.10.18 20:51:30 39.4315 25.7022 8.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.18 20:40:32 37.2020 28.4248 8.1 -.- 1.1 -.- ORTAKOY-(MUGLA) İlksel
2019.10.18 20:12:17 37.8613 29.6773 11.6 -.- 1.0 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.10.18 19:56:46 40.3542 35.0952 4.0 -.- 2.0 -.- KARAGOZ-(CORUM) İlksel
2019.10.18 19:30:26 38.3707 40.8288 13.3 -.- 2.4 -.- KUTLU-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2019.10.18 16:11:17 34.5058 33.1237 6.9 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.18 15:03:44 37.2837 27.8423 9.4 -.- 1.7 -.- MENTES-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.10.18 14:55:11 40.4643 26.3573 22.0 -.- 1.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.18 14:49:56 38.7972 27.0375 9.8 -.- 2.1 -.- GUZELHISAR-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2019.10.18 13:55:49 39.9565 41.9980 5.0 -.- 2.1 -.- BUGDAYLI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
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