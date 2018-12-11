Nerede deprem oldu? Son depremler listesine yenileri ekleniyor
Türkiye’nin farklı bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nin 11 Aralık tarihli deprem raporuna göre, Yunanistan'da arka arkaya deprem oldu. Deprem Türkiye’de de hissedildi. İşte, son depremler listesi
Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.11'de Yunanistan'ın Magnesia bölgesi açıklarında 4,2 ve 3,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Devrem çevre bölgelerde de kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Gün içerisinde başka illerde de küçük çaplı sarsıntılar yaşanıyor.
|2018.12.11 08:40:14 39.5900 24.2058 23.5 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN
|2018.12.11 07:11:44 39.6165 24.3045 18.0 -.- 3.9 4.2 YUNANISTAN
|2018.12.11 07:01:23 39.6573 24.3077 18.9 -.- 3.4 3.3 YUNANISTAN
|2018.12.11 05:27:53 36.4995 28.7732 30.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ
|2018.12.11 05:10:03 37.4272 36.3437 4.7 -.- 2.3 -.- BESBUCAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) l
|2018.12.11 04:44:07 39.3200 41.0377 11.0 -.- 1.1 -.- KARLIOVA (BINGOL)
|2018.12.11 04:37:20 39.1390 26.0875 10.0 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|2018.12.11 04:18:14 38.9585 27.6822 8.4 -.- 1.5 -.- BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA)
|2018.12.11 04:17:31 38.9582 27.7190 6.8 -.- 2.0 -.- BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA)
|2018.12.11 02:53:17 37.4187 36.3958 16.7 -.- 1.7 -.- KUZGUN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|2018.12.11 02:36:04 36.8548 27.5167 24.3 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|2018.12.11 02:09:09 36.5057 28.7343 5.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
|2018.12.11 02:06:10 37.3632 36.2713 8.8 -.- 1.7 -.- KIYIKCI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|2018.12.11 02:00:02 39.1417 25.7663 7.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
|2018.12.11 01:17:34 39.1328 38.8325 5.0 -.- 2.1 -.- GULBAHCE-CEMISGEZEK (TUNCELI)
|2018.12.11 00:30:56 37.3743 36.3443 7.0 -.- 1.5 -.- ERENLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|2018.12.11 00:06:58 37.4218 36.3528 6.3 -.- 2.3 -.- BESBUCAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
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