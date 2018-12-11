Nerede deprem oldu? Son depremler listesine yenileri ekleniyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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11.12.2018 - 09:25, Son Güncelleme:

Nerede deprem oldu? Son depremler listesine yenileri ekleniyor

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Nerede deprem oldu? Son depremler listesine yenileri ekleniyor

Türkiye’nin farklı bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nin 11 Aralık tarihli deprem raporuna göre, Yunanistan'da arka arkaya deprem oldu. Deprem Türkiye’de de hissedildi. İşte, son depremler listesi

Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.11'de Yunanistan'ın Magnesia bölgesi açıklarında 4,2 ve 3,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Devrem çevre bölgelerde de kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Gün içerisinde başka illerde de küçük çaplı sarsıntılar yaşanıyor.

2018.12.11 08:40:14  39.5900   24.2058       23.5      -.-  3.1  -.-   YUNANISTAN                                    
2018.12.11 07:11:44  39.6165   24.3045       18.0      -.-  3.9  4.2   YUNANISTAN                            
2018.12.11 07:01:23  39.6573   24.3077       18.9      -.-  3.4  3.3   YUNANISTAN                          
2018.12.11 05:27:53  36.4995   28.7732       30.0      -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                          
2018.12.11 05:10:03  37.4272   36.3437        4.7      -.-  2.3  -.-   BESBUCAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)            l
2018.12.11 04:44:07  39.3200   41.0377       11.0      -.-  1.1  -.-   KARLIOVA (BINGOL)                             
2018.12.11 04:37:20  39.1390   26.0875       10.0      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                   
2018.12.11 04:18:14  38.9585   27.6822        8.4      -.-  1.5  -.-   BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA)            
2018.12.11 04:17:31  38.9582   27.7190        6.8      -.-  2.0  -.-   BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA)           
2018.12.11 02:53:17  37.4187   36.3958       16.7      -.-  1.7  -.-   KUZGUN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)         
2018.12.11 02:36:04  36.8548   27.5167       24.3      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                   
2018.12.11 02:09:09  36.5057   28.7343        5.4      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                        
2018.12.11 02:06:10  37.3632   36.2713        8.8      -.-  1.7  -.-   KIYIKCI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)         
2018.12.11 02:00:02  39.1417   25.7663        7.2      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                      
2018.12.11 01:17:34  39.1328   38.8325        5.0      -.-  2.1  -.-   GULBAHCE-CEMISGEZEK (TUNCELI)                   
2018.12.11 00:30:56  37.3743   36.3443        7.0      -.-  1.5  -.-   ERENLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)              
2018.12.11 00:06:58  37.4218   36.3528        6.3      -.-  2.3  -.-   BESBUCAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                 

 

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