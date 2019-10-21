Son depremler listesi: 20-21 Ekim dün gece deprem mi oldu? Kandilli son depremler
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, günün ilk saatlerinde araştırılmaya başlandı. Son depremler listesinde yer alan bilgilere göre bölgelerinde meydana gelen en son depremlerin listesine erişmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden bu konuya yanıt arıyor. İşte, 20 Ekim'i 21 Ekim'e bağlayan gece itibariyle gerçekleşen son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verilere göre son depremler hakkında bilgiler edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. 20 Ekim gecesi ve 21 Ekim sabahı meydana gelen son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlandı. İşte, son depremler listesi ve detaylı bilgiler
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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06:50:22 37.1267 26.7875 12.9 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:48:29 37.4225 27.0187 10.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
06:25:24 40.4042 28.9427 5.1 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
05:56:46 38.2572 26.6058 9.6 -.- 1.5 -.- ZEYTINLER-URLA (IZMIR)
05:23:55 37.4455 29.4497 9.3 -.- 1.6 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)
04:55:31 40.8445 28.2817 6.1 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
03:42:25 34.2892 25.1258 5.0 -.- 3.4 3.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
02:51:21 38.9422 43.6568 8.0 -.- 1.8 -.- KARAHAN-MURADIYE (VAN)
02:40:27 37.4153 30.3593 11.2 -.- 2.0 -.- KESTEL-BUCAK (BURDUR)
02:33:46 37.5837 42.9483 6.4 -.- 2.6 -.- BOGAZOREN-BEYTUSSEBAP (SIRNAK)
01:50:49 40.2027 28.8532 8.8 -.- 1.3 -.- TAHTALI-NILUFER (BURSA)
01:40:00 37.8295 29.6553 15.3 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI)
01:35:42 38.8462 27.0322 8.7 -.- 2.0 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR)
01:11:33 39.4908 26.2467 8.5 -.- 1.6 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)
00:59:21 38.8292 26.4207 10.2 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
00:02:21 38.3432 40.8503 5.0 -.- 2.0 -.- KUTLU-LICE (DIYARBAKIR)
00:00:46 40.8803 28.2218 8.4 -.- 2.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
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