Son depremler.. İşte tüm illerimizde meydana gelen son depremler
Yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar hangi bölgede deprem olduğunu ve günün deprem listesini merak ediyorlar. Peki en son hangi bölgelerimizde deprem meydana geldi? İşte meydana gelen son depremler
Özellikle nüfus yoğunluğunun büyük bir kısmının bulunduğu Marmara Bölgesinde yaşanan son depremlerin sonrasında birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini internette aramaya başladı.
Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 3 Ekim Perşembe gününe dair son dakika depremler listesi
2019.10.04 05:11:03 40.2453 27.0878 8.9 -.- 1.3 -.- DANISMENT-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.10.04 04:59:49 39.2247 29.3745 5.3 -.- 1.6 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2019.10.04 04:28:02 39.8608 40.4818 7.6 -.- 2.1 -.- DOLUCA-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2019.10.04 03:34:06 36.2853 29.2790 10.3 -.- 2.3 -.- GELEMIS-KAS (ANTALYA) İlksel
2019.10.04 03:09:05 36.2025 28.5642 8.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.04 02:03:07 37.2495 29.3120 11.0 -.- 1.6 -.- KELEKCI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.10.04 01:48:42 39.8078 40.4628 10.8 -.- 2.3 -.- KARACAOREN-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2019.10.04 01:11:54 36.8687 29.2233 6.6 -.- 2.5 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2019.10.04 00:16:57 38.6687 38.1210 6.1 -.- 2.3 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2019.10.03 23:30:30 36.2707 28.5490 6.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.03 22:50:00 36.2660 28.5273 7.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.03 22:48:46 36.1727 28.5865 6.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.03 22:01:54 36.3218 28.5177 8.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.03 21:49:14 38.5323 41.8567 18.0 -.- 1.4 -.- KAPAKLI-MUTKI (BITLIS) İlksel
2019.10.03 21:38:23 40.9088 28.3230 5.3 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.10.03 21:06:13 36.0712 28.6567 8.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.03 20:40:23 38.6808 38.1942 5.0 -.- 2.5 -.- KARACA-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2019.10.03 20:32:07 36.3152 28.4893 7.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.03 20:27:27 38.6800 38.1012 5.0 -.- 2.7 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
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