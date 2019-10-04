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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.10.2019 - 08:46, Son Güncelleme:

Son depremler.. İşte tüm illerimizde meydana gelen son depremler

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Son depremler.. İşte tüm illerimizde meydana gelen son depremler

Yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar hangi bölgede deprem olduğunu ve günün deprem listesini merak ediyorlar. Peki en son hangi bölgelerimizde deprem meydana geldi? İşte meydana gelen son depremler

Özellikle nüfus yoğunluğunun büyük bir kısmının bulunduğu Marmara Bölgesinde yaşanan son depremlerin sonrasında birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini internette aramaya başladı.

Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 3 Ekim Perşembe gününe dair son dakika depremler listesi

 

Son depremler.. İşte tüm illerimizde meydana gelen son depremler

2019.10.04 05:11:03 40.2453 27.0878 8.9 -.- 1.3 -.- DANISMENT-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.10.04 04:59:49 39.2247 29.3745 5.3 -.- 1.6 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2019.10.04 04:28:02 39.8608 40.4818 7.6 -.- 2.1 -.- DOLUCA-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2019.10.04 03:34:06 36.2853 29.2790 10.3 -.- 2.3 -.- GELEMIS-KAS (ANTALYA) İlksel
2019.10.04 03:09:05 36.2025 28.5642 8.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.04 02:03:07 37.2495 29.3120 11.0 -.- 1.6 -.- KELEKCI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.10.04 01:48:42 39.8078 40.4628 10.8 -.- 2.3 -.- KARACAOREN-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2019.10.04 01:11:54 36.8687 29.2233 6.6 -.- 2.5 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2019.10.04 00:16:57 38.6687 38.1210 6.1 -.- 2.3 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2019.10.03 23:30:30 36.2707 28.5490 6.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.03 22:50:00 36.2660 28.5273 7.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.03 22:48:46 36.1727 28.5865 6.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.03 22:01:54 36.3218 28.5177 8.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.03 21:49:14 38.5323 41.8567 18.0 -.- 1.4 -.- KAPAKLI-MUTKI (BITLIS) İlksel
2019.10.03 21:38:23 40.9088 28.3230 5.3 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.10.03 21:06:13 36.0712 28.6567 8.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.03 20:40:23 38.6808 38.1942 5.0 -.- 2.5 -.- KARACA-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2019.10.03 20:32:07 36.3152 28.4893 7.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.03 20:27:27 38.6800 38.1012 5.0 -.- 2.7 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

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