Son depremler.. İstanbul'da 5.8'lik depremin ardından
İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından artçı sallantılar yaşanmaya devam ederken, vatandaşlar internette meydana gelen son depremleri araştırıyorlar. İstanbul'da 5.8'lik depremin artçı sallantılar yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar
Marmara Denizi’nde, İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğünde deprem, Trakya’da yoğun olarak hissedildi.Özellikle Tekirdağ ve ilçelerinde, sarsıntıyla birlikte vatandaşlar, evlerini ve bulundukları binaları terk ederek panik halinde sokağa çıktı. Depremin ardından telefon hatları kesilirken, vatandaşlar yakınlarına ulaşmakta güçlük çekti. Depreme derste yakalanan öğrenciler, öğretmenleri tarafından okulların bahçelerine çıkarıldı. Veliler de çocuklarını almak için okullara koştu.
Deprem; ilimiz merkez ve ilçelerinde hissedilmiş olup, deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 110, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamış olup, gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir" denildi.
2019.09.26 15:17:09 40.8708 28.2682 7.6 -.- 3.9 3.9 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 14:45:33 40.8610 28.2448 9.5 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 14:42:55 40.8792 28.2773 12.9 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.26 14:35:47 40.8818 28.2437 12.4 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 14:34:02 40.8787 28.2078 12.9 -.- 3.2 3.0 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 14:31:51 40.8808 28.2117 10.1 -.- 3.0 2.8 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 14:26:36 40.8635 28.2837 13.3 -.- 4.4 4.2 MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.26 14:22:55 40.8823 28.2447 8.3 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 14:21:16 40.8718 28.2265 9.1 -.- 2.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 14:19:54 40.8933 28.2725 6.8 -.- 3.2 3.2 MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.26 14:08:58 40.8710 28.2783 5.0 -.- 3.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.26 14:04:38 40.9338 28.2022 5.0 -.- 3.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.26 14:04:03 40.7978 28.2318 13.6 -.- 3.1 3.0 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 13:59:24 40.8832 28.2110 12.6 -.- 5.7 6.0 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2019.09.26 13:59:24)
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