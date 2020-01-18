Son depremler.. En son nerede deprem oldu?
Ülkemizde meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar deprem mi oldu ve en son nerede deprem olduğu sorularının cevaplarını internette araştırıyorlar. Yaşadıkları bölgelerde ki son depremleri merak eden vatandaşlar paylaşılan verileri öğrenmek istiyorlar. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan deprem listesinde 18 Ocak deprem hareketleri listelendi. Peki en son nerede deprem oldu?
Son depremler listesi içerisinde yer alan merkezleri merak eden pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Kandilli Rasathanesi'nin 18 Ocak son depremler listesi içerisinde İstanbul'un olup olmadığını merak eden pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 18 Ocak Cumartesi günü son depremler listesinde hangi iller yer alıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
2020.01.18 08:34:50 37.8400 29.6840 10.2 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2020.01.18 08:19:18 37.6225 29.4810 1.7 -.- 2.9 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2020.01.18 07:47:54 41.0150 44.0545 3.5 -.- 2.3 -.- AZERBAYCAN İlksel
2020.01.18 07:35:30 40.2145 42.0230 5.5 -.- 2.4 -.- KIZLARKALE-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2020.01.18 07:30:01 38.2412 38.7723 2.8 -.- 1.8 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.01.18 07:20:36 41.0257 44.0223 4.8 -.- 2.7 -.- AZERBAYCAN İlksel
2020.01.18 07:04:26 39.0505 27.8300 10.9 -.- 2.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.18 05:19:15 37.9777 43.0737 9.3 -.- 2.0 -.- SOZVEREN-CATAK (VAN) İlksel
2020.01.18 04:28:42 41.0327 44.0267 5.0 -.- 3.7 3.9 AZERBAYCAN İlksel
2020.01.18 04:13:48 40.1235 36.0147 1.2 -.- 2.5 -.- KURUCAY-ZILE (TOKAT) İlksel
2020.01.18 03:58:46 38.3495 38.9683 7.5 -.- 1.8 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.18 02:30:01 40.1973 42.0145 5.0 -.- 2.4 -.- KIZLARKALE-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2020.01.18 01:14:14 38.5088 41.7510 5.6 -.- 1.6 -.- CITLIYOL-MUTKI (BITLIS) İlksel
2020.01.18 00:15:36 38.9933 29.8650 7.8 -.- 2.0 -.- OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
SON DEPREMLER
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