Son depremler.. En son nerede deprem oldu?

Son depremler listesi içerisinde yer alan merkezleri merak eden pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Kandilli Rasathanesi'nin 18 Ocak son depremler listesi içerisinde İstanbul'un olup olmadığını merak eden pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 18 Ocak Cumartesi günü son depremler listesinde hangi iller yer alıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

2020.01.18 08:34:50 37.8400 29.6840 10.2 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2020.01.18 08:19:18 37.6225 29.4810 1.7 -.- 2.9 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2020.01.18 07:47:54 41.0150 44.0545 3.5 -.- 2.3 -.- AZERBAYCAN İlksel

2020.01.18 07:35:30 40.2145 42.0230 5.5 -.- 2.4 -.- KIZLARKALE-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2020.01.18 07:30:01 38.2412 38.7723 2.8 -.- 1.8 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.18 07:20:36 41.0257 44.0223 4.8 -.- 2.7 -.- AZERBAYCAN İlksel

2020.01.18 07:04:26 39.0505 27.8300 10.9 -.- 2.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.18 05:19:15 37.9777 43.0737 9.3 -.- 2.0 -.- SOZVEREN-CATAK (VAN) İlksel

2020.01.18 04:28:42 41.0327 44.0267 5.0 -.- 3.7 3.9 AZERBAYCAN İlksel

2020.01.18 04:13:48 40.1235 36.0147 1.2 -.- 2.5 -.- KURUCAY-ZILE (TOKAT) İlksel

2020.01.18 03:58:46 38.3495 38.9683 7.5 -.- 1.8 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.18 02:30:01 40.1973 42.0145 5.0 -.- 2.4 -.- KIZLARKALE-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2020.01.18 01:14:14 38.5088 41.7510 5.6 -.- 1.6 -.- CITLIYOL-MUTKI (BITLIS) İlksel

2020.01.18 00:15:36 38.9933 29.8650 7.8 -.- 2.0 -.- OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

SON DEPREMLER