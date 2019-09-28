Son depremler - İşte meydana gelen son depremlerin listesi
AFAD, 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntı sayısının 314'e ulaştığını açıkladı. İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen deprem sonrası artçı sarsıntı sayısı 314'e ulaştı. Bu bilgilerin ardından vatandaşlar internette meydana gelen son depremleri araştırıyorlar. İşte Ülkemizde meydana gelen son depremlerin listesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Silivri'de saat 14.03'te 3,8 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldiği kaydedildi. Silivri açıklarında 26 Eylül'de oluşan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntı sayısının 314'e ulaştığı belirtildi.
2019.09.28 14:40:24 38.9983 25.8570 2.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.28 14:10:16 40.8708 28.3125 17.3 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 14:03:03 40.8670 28.2755 14.5 -.- 3.8 3.7 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) REVIZE02 (2019.09.28 14:03:03)
2019.09.28 13:14:10 39.5400 27.0288 12.5 -.- 1.5 -.- BOSTANCI-EDREMIT (BALIKESIR) İlksel
2019.09.28 13:03:11 37.0410 34.6832 0.0 -.- 1.2 -.- PIROMERLI-TARSUS (MERSIN) İlksel
2019.09.28 12:37:56 39.4910 25.8545 10.7 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.28 12:32:27 36.8008 32.8823 0.0 -.- 1.4 -.- BALKUSAN-ERMENEK (KARAMAN) İlksel
2019.09.28 12:23:41 34.2777 24.9837 11.5 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.28 12:21:34 41.2085 28.9005 0.0 -.- 1.2 -.- ODAYERI-EYUP (ISTANBUL) İlksel
2019.09.28 12:14:58 36.3528 29.2495 16.6 -.- 1.6 -.- KARADERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2019.09.28 12:14:08 39.4990 27.0362 10.1 -.- 1.9 -.- KIZIKLI-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2019.09.28 12:04:02 39.6545 26.9915 13.3 -.- 1.3 -.- ORTAOBA-EDREMIT (BALIKESIR) İlksel
2019.09.28 12:02:38 39.0970 27.5192 0.0 -.- 1.9 -.- ARPASEKI-KINIK (IZMIR) İlksel
2019.09.28 11:45:09 39.5030 27.0260 7.2 -.- 2.9 -.- KIZIKLI-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2019.09.28 11:41:29 40.8515 28.3217 8.2 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 11:40:45 37.2182 27.8772 0.0 -.- 1.7 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.09.28 11:16:36 37.8650 29.7592 5.0 -.- 1.7 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.09.28 10:59:51 36.1345 32.5390 29.5 -.- 1.9 -.- INAL-GAZIPASA (ANTALYA) İlksel
2019.09.28 10:42:14 39.1098 29.0258 5.8 -.- 2.0 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.09.28 09:38:18 37.2927 31.2282 139.2 -.- 2.4 -.- CALTEPE-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2019.09.28 08:57:14 40.8905 28.2208 15.6 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.28 08:25:49 40.8695 28.2858 11.4 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 08:21:33 36.5417 25.6445 1.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.28 08:18:48 40.8732 28.3200 5.4 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 08:14:22 40.8513 28.3380 8.5 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 07:10:56 40.8615 28.2637 10.6 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.28 07:07:17 40.8773 28.2997 14.3 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 06:21:48 37.8570 29.7273 5.5 -.- 1.7 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.09.28 06:10:31 36.8930 27.7505 11.6 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.28 05:58:19 37.4633 27.0888 15.3 -.- 1.5 -.- AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.28 05:55:15 40.8812 28.2675 6.3 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.28 05:15:04 35.5153 27.6810 28.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.28 05:05:36 40.8800 28.3283 16.6 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 05:04:08 40.9115 28.3355 6.8 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 05:02:47 40.7972 28.1375 17.3 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
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