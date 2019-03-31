Denizli Acıpayam'da deprem | 31 Mart Kandilli deprem listesi
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,0 şiddetinde meydana gelen depremle birlikte, vatandaşlar 31 Mart 2019 tarihinde oluşan depremlerle ilgili İnternet üzerinden bilgi sahibi olmak istiyor. Tüm yurtta oluşan depremlerde ilgili Kandilli Rasathanesi anlık deprem bilgilerini paylaştı. İşte, 31 Mart Kandilli deprem listesi...
Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre, Denizli Acıpayam'da 5,0 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, mal veya can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Yurtta meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşan Kandilli Rasathanesi, resmi internet sitesinde son depremler listesini açıklandı. İşte, 31 Mart’ta meydana gelen deprem listesi..
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2019.03.31 14:30:14 37.3700 29.3400 5.0 -.- 5.0 -.- ACIPAYAM-DENIZLI
2019.03.31 10:16:26 39.1920 40.1822 7.9 -.- 2.4 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL)
2019.03.31 09:41:41 40.5137 30.5173 12.4 -.- 2.4 -.- TUZLA-TARAKLI (SAKARYA)
2019.03.31 08:50:09 37.4373 29.4237 6.2 -.- 1.3 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.03.31 08:42:07 38.7170 38.1760 1.6 -.- 1.8 -.- KOSAR-YAZIHAN (MALATYA)
2019.03.31 08:26:44 38.6998 38.2040 5.0 -.- 1.5 -.- ASAR-ARGUVAN (MALATYA)
2019.03.31 08:19:19 37.4193 29.3925 12.8 -.- 1.6 -.- PINARYAZI-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.03.31 08:11:26 36.4613 28.7217 7.5 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
2019.03.31 07:35:33 37.4477 29.4628 6.7 -.- 2.5 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.03.31 05:05:39 37.4788 29.4808 7.8 -.- 2.1 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.03.31 03:07:55 37.4393 29.4182 8.3 -.- 1.8 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.03.31 02:50:10 36.3250 34.1815 7.2 -.- 3.3 3.0 KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
2019.03.31 02:24:17 37.4887 29.4395 6.9 -.- 2.2 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.03.31 02:11:13 38.8618 26.0578 9.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
2019.03.31 02:07:26 39.3005 25.8947 7.9 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2019.03.31 02:00:00 37.4510 29.4208 6.2 -.- 3.3 3.4 UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.03.31 01:57:48 37.4878 29.4173 7.0 -.- 2.8 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.03.31 01:22:56 37.4217 29.4007 6.8 -.- 2.4 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.03.31 01:09:06 37.4550 29.4222 6.7 -.- 3.8 3.8 UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.03.31 00:12:27 37.7545 27.8227 19.2 -.- 1.3 -.- CIFTLIKKOY-(AYDIN)
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