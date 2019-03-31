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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.03.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

Denizli Acıpayam'da deprem | 31 Mart Kandilli deprem listesi

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Denizli Acıpayam'da deprem | 31 Mart Kandilli deprem listesi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,0 şiddetinde meydana gelen depremle birlikte, vatandaşlar 31 Mart 2019 tarihinde oluşan depremlerle ilgili İnternet üzerinden bilgi sahibi olmak istiyor. Tüm yurtta oluşan depremlerde ilgili Kandilli Rasathanesi anlık deprem bilgilerini paylaştı. İşte, 31 Mart Kandilli deprem listesi...

Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre, Denizli Acıpayam'da 5,0 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, mal veya can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Yurtta meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşan Kandilli Rasathanesi, resmi internet sitesinde son depremler listesini açıklandı. İşte, 31 Mart’ta meydana gelen deprem listesi..

 Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer      Çözüm Niteliği

2019.03.31 14:30:14 37.3700    29.3400        5.0      -.- 5.0 -.-      ACIPAYAM-DENIZLI

2019.03.31 10:16:26  39.1920   40.1822        7.9      -.-  2.4  -.-   ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL)                     

2019.03.31 09:41:41  40.5137   30.5173       12.4      -.-  2.4  -.-   TUZLA-TARAKLI (SAKARYA)                           

2019.03.31 08:50:09  37.4373   29.4237        6.2      -.-  1.3  -.-   YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)                     

2019.03.31 08:42:07  38.7170   38.1760        1.6      -.-  1.8  -.-   KOSAR-YAZIHAN (MALATYA)                         

2019.03.31 08:26:44  38.6998   38.2040        5.0      -.-  1.5  -.-   ASAR-ARGUVAN (MALATYA)                           

2019.03.31 08:19:19  37.4193   29.3925       12.8      -.-  1.6  -.-   PINARYAZI-ACIPAYAM (DENIZLI)                 

2019.03.31 08:11:26  36.4613   28.7217        7.5      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                         

2019.03.31 07:35:33  37.4477   29.4628        6.7      -.-  2.5  -.-   CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI)                         

2019.03.31 05:05:39  37.4788   29.4808        7.8      -.-  2.1  -.-   CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI)                       

2019.03.31 03:07:55  37.4393   29.4182        8.3      -.-  1.8  -.-   YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)                       

2019.03.31 02:50:10  36.3250   34.1815        7.2      -.-  3.3  3.0   KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)               

2019.03.31 02:24:17  37.4887   29.4395        6.9      -.-  2.2  -.-   UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)                         

2019.03.31 02:11:13  38.8618   26.0578        9.4      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                     

2019.03.31 02:07:26  39.3005   25.8947        7.9      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                     

2019.03.31 02:00:00  37.4510   29.4208        6.2      -.-  3.3  3.4   UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)                         

2019.03.31 01:57:48  37.4878   29.4173        7.0      -.-  2.8  -.-   UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)                         

2019.03.31 01:22:56  37.4217   29.4007        6.8      -.-  2.4  -.-   YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)                       

2019.03.31 01:09:06  37.4550   29.4222        6.7      -.-  3.8  3.8   UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)                       

2019.03.31 00:12:27  37.7545   27.8227       19.2      -.-  1.3  -.-   CIFTLIKKOY-(AYDIN)                             

 

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