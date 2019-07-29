Son depremler: 29 Temmuz Kandilli deprem listesi
29 Temmuz tarihinde meydana gelen son depremler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Yurdun bazı bölgelerinde meydana gelen depremleri anlık olarak yayımlayan Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan gelen son depremlere yer verdi. İşte, son depremler listesi
Yurdun birçok kesiminde meydana gelen sarsıntıları anlık olarak yayımlayan Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini yayımladı. İşte, 29 Temmuz gece saatleri itibariyle meydana gelen son depremler;
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
06:56:10 39.2812 28.2558 9.2 -.- 2.6 -.- YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:18:53 39.2730 28.2458 5.5 -.- 2.2 -.- YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:40:51 37.1382 28.9463 9.7 -.- 1.7 1.9 UZUNOLUK-BEYAGAC (DENIZLI)
05:01:40 36.1927 31.2815 21.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
02:43:04 35.7873 30.5072 31.5 -.- 3.5 3.6 AKDENIZ
01:23:06 40.4545 41.7385 7.4 -.- 1.9 -.- TUTMAC-OLTU (ERZURUM)
01:02:40 39.4918 25.8235 5.4 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
00:37:49 39.4835 25.8347 7.7 -.- 3.3 3.2 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
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