Son depremler: 23 Mayıs Kandilli deprem listesi
23 Mayıs tarihinde meydana gelen son depremler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Yurdun bazı bölgelerinde meydana gelen depremleri anlık olarak yayımlayan Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan gelen son depremlere yer verdi. İşte, son depremler listesi
Yurdun birçok kesiminde meydana gelen sarsıntıları anlık olarak yayımlayan Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini yayımladı. İşte, 23 Mayıs gece saatleri itibariyle meydana gelen son depremler;
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:03:28 37.1460 27.7563 15.6 -.- 1.5 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA)
06:34:42 37.1235 27.7482 7.4 -.- 2.6 -.- KISIRLAR-MILAS (MUGLA)
06:33:05 37.1693 27.7277 21.2 -.- 1.2 -.- KARAPINAR-MILAS (MUGLA)
06:19:19 39.6042 33.7388 11.8 -.- 1.3 -.- YENIALIBUDAK-KESKIN (KIRIKKALE)
06:12:50 35.5437 27.4258 9.9 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
06:11:05 38.2563 27.0282 6.9 -.- 1.6 -.- CATALCA-MENDERES (IZMIR)
05:42:14 38.7642 27.9090 10.7 -.- 1.2 -.- AKSELENDI-AKHISAR (MANISA)
05:19:01 38.7168 27.9127 10.8 -.- 2.4 -.- GOLMARMARA (MANISA)
04:54:35 37.3937 29.8575 5.0 -.- 1.8 -.- KAGILCIK-KARAMANLI (BURDUR)
04:23:04 36.9348 27.3197 13.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
03:33:28 37.9018 34.5757 5.0 -.- 2.4 -.- BOR (NIGDE)
03:21:46 37.1355 27.7548 7.3 -.- 2.8 -.- SOGUTCUK-MILAS (MUGLA)
02:39:56 37.4100 35.8975 6.6 -.- 3.0 -.- COBANPINARI-KOZAN (ADANA)
02:11:14 37.1347 27.7543 3.6 -.- 1.9 -.- SOGUTCUK-MILAS (MUGLA)
02:05:40 35.9900 27.7807 40.6 -.- 2.2 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
01:55:02 36.9185 27.6403 8.6 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:51:40 41.7733 32.5235 2.9 -.- 3.6 3.6 ALIOBASI-AMASRA (BARTIN)
01:12:16 36.9223 27.6450 8.4 -.- 3.1 3.2 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle