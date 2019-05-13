Son depremler: 13 Mayıs Kandilli deprem listesi
13 Mayıs tarihinde meydana gelen son depremler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Yurdun bazı bölgelerinde meydana gelen depremleri anlık olarak yayımlayan Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan gelen son depremlere yer verdi. İşte, son depremler listesi
Yurdun birçok kesiminde meydana gelen sarsıntıları anlık olarak yayımlayan Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini yayımladı. İşte, 13 Mayıs gece saatleri itibariyle meydana gelen son depremler;
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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08:45:06 39.2897 27.8300 0.0 -.- 2.1 -.- HAMIDIYE-KIRKAGAC (MANISA)
07:19:36 39.0953 41.6520 12.8 -.- 2.5 -.- YESILPINAR-VARTO (MUS)
06:53:49 39.3085 27.9618 4.9 -.- 1.7 -.- GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:18:22 40.7853 29.0218 11.5 -.- 2.1 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
05:20:05 40.5302 25.8510 8.2 -.- 2.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
04:54:04 39.3413 27.9425 3.6 -.- 2.3 -.- AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:12:33 40.7728 29.0312 5.2 -.- 1.9 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
04:10:43 39.3528 27.9413 10.1 -.- 2.0 -.- AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:58:23 40.7853 29.0383 12.6 -.- 1.8 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
02:42:38 39.3520 27.9323 9.5 -.- 1.6 -.- AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:34:32 37.8623 26.6980 9.8 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
02:26:50 39.3788 28.0105 12.5 -.- 1.6 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)
02:05:46 36.9095 27.5622 11.6 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:58:57 39.3307 27.9275 12.1 -.- 2.8 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA)
01:54:51 39.3297 27.9172 9.8 -.- 2.6 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA)
01:46:53 39.3273 27.9200 9.3 -.- 2.0 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA)
01:43:51 39.3280 27.9052 13.0 -.- 1.9 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA)
01:35:01 39.3223 27.8732 13.6 -.- 1.3 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA)
01:31:45 39.3465 27.9293 8.8 -.- 2.0 -.- AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:30:59 39.3360 27.9288 10.8 -.- 2.0 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA)
01:24:08 39.3235 27.9242 7.1 -.- 4.5 4.5 KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) REVIZE01 (01:24:08)
00:30:47 38.6685 26.5723 4.2 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
00:22:55 39.5455 26.1698 9.3 -.- 2.3 -.- YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE)
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