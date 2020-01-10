Son depremler: 10 Ocak Nerede deprem oldu?

Dün gece deprem mi oldu sorusu, 10 Ocak Cuma gününün ilk dakikalarında sallantı hisseden pek çok kişinin gündemindeki konu oldu. Kandilli Rasathanesinin son depremler listesi aracılığıyla herhangi bir deprem yaşanıp yaşanmadığını sorgulamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 10 Ocak tarihli son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.01.10 08:23:01 34.8317 25.2187 6.5 -.- 3.2 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.01.10 06:18:06 37.8897 29.5838 5.3 -.- 1.0 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2020.01.10 05:46:44 38.5397 28.2045 5.5 -.- 1.9 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel

2020.01.10 05:12:11 38.6522 42.9277 24.5 -.- 1.4 -.- VAN GOLU İlksel

2020.01.10 04:14:32 38.5105 39.5832 3.3 -.- 2.9 -.- TEPECIK-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.01.10 03:42:14 38.3938 42.9258 23.1 -.- 1.4 -.- ALTINSAC-GEVAS (VAN) İlksel

2020.01.10 03:11:51 36.6837 27.1600 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.01.10 03:08:32 37.7358 29.7873 9.5 -.- 1.3 -.- GOLCUK-CARDAK (DENIZLI) İlksel

2020.01.10 02:59:08 37.8520 29.6405 5.9 -.- 1.3 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2020.01.10 02:53:09 37.0790 27.6925 5.2 -.- 1.3 -.- YENIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel

2020.01.10 01:10:30 39.0882 27.8273 13.1 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel