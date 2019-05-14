Ankara'da ByLock operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 14 ByLock kullanıcısından 7'si yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle özel ve kamu iktisadi işletmelerinde çalışan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Açıklamada, şüphelilerden 7'sinin Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonla gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.
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