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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK (DHA)
16.02.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Son dakika! Züleyha'dan acı haber geldi... Ailesi yıkıldı, arkadaşları bayıldı

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Son dakika! Züleyha'dan acı haber geldi... Ailesi yıkıldı, arkadaşları bayıldı

Adana'da Seyhan Nehri'ne atlayan kızın Anafartalar Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Züleyha K.'dan acı haber geldi. 

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  • Züleyhadan acı haber geldi
  • Züleyhadan acı haber geldi
  • Züleyhadan acı haber geldi
  • Züleyhadan acı haber geldi
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Sabah saatlerinde meydana gelen olayın ardından görevliler, nehrin kapaklarını kapatarak suyu boşalttı. Suların çekilmesinin ardından AFAD ve su altı ekipleri, nehir yatağına girerek arama çalışması başlattı.

ACI HABER GELDİ, ARKADAŞLARI BAYILDI...

Bu sırada olay yerine gelen Züleyha K.'nin yakınları da ekiplerle birlikte arama çalışmasına katıldı. Bir süre sonra genç kızın cesedi bulundu. Olay yerinde toplanan Züleyha K.'nin okul arkadaşları ise, ceset bulununca nehir yatağında sinir krizi geçirdi. Bazı öğrenciler ise bayıldı.

YAKINLARI DA ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Polis vatandaşların suya girmemesi için uyarılarda bulunda ancak genç kızın yakınları bu uyarıları dikkate almayarak suya girmeye devam etti. Bunun üzerine polis, oluşan kalabalığa müdahale etmek için çevik kuvvet ekiplerinden yardım istedi.

Ailevi problemlerinden dolayı intihar ettiği iddia edilen genç kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kız köprüden atladı, onlar fotoğraf çekti
Kız köprüden atladı, onlar fotoğraf çekti!
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