Son dakika... Zuhal Olcay'a hapis cezası

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya, sanık Zuhal Olcay ile şikayetçi Erdoğan'ın avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunması alınan sanık Zuhal Olcay, "Çok kısa süreliğine ve fevri yapılmış bir harekettir. Öncelikle hakaret kastıyla hareket etmedim. İlk derece mahkemesinin kararının kaldırılarak hakkımda atılı suçtan beraat kararı verilmesini talep ediyorum. Aksi kanaatte iseniz, ceza verilecekse paraya çevrilmesini talep ediyorum." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, aleniyet unsuru oluştuğu gerekçesiyle sanık Olcay'ın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan Ceza Dairesi, sanık Zuhal Olcay hakkında İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen 10 aylık hapis cezasının kaldırılmasına karar verdi.

Sanık Olcay'ı, "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediği kanaatine varıldığından önce bir yıl hapis cezasına çarptıran Ceza Dairesi, eylem alenen gerçekleştiği gerekçesiyle cezayı 1 yıl 2 aya çıkardı. Daire, Olcay'ın geçmişini, yaşını ve eylem sonrası davranışlarını takdiri indirim nedeni sayarak cezayı 11 ay 20 güne indirdi.

Ceza Dairesi, sanığın geçmişi, ekonomik ve sosyal durumu, olaydan sonra duyduğu pişmanlığı dikkate alarak, verilen hapis cezasının ertelenmesine, sanığın 1 yıl 6 ay süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti.

Karar, Yargıtay yolu açık olmak üzere oy birliği ile alındı.

Davanın geçmişi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 155 Polis İhbar Hattı'nı arayan bir kişinin, Zuhal Olcay'ın, 5 Ağustos 2016'da, Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerecek şekilde eliyle hareket yaptığını ilettiği belirtilmişti.

Olcay'ın mekanda çekilen görüntülerinin bilirkişi marifetiyle incelendiği kaydedilen iddianamede, Olcay'ın sahne aldığı mekanda şarkı söylerken, şarkının sözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarladığı, aynı zamanda şarkı söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak el işareti yaparak alenen hakaret ettiği kaydedilmişti.

İddianamede, bu kapsamda Zuhal Olcay'ın "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi de, 22 Mart'ta yapılan duruşmada, sanık Olcay'ı "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan önce 1 yıl hapis cezasına çarptırmış, sanığın yargılama sırasındaki tutum ve davranışlarını takdiri indirim nedeni sayarak, cezayı 10 aya indirmişti.

Mahkeme, sanık Olcay'ın daha önceden "kamu görevlisine hakaret" suçundan 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldığını belirterek, Olcay'ın aldığı 10 aylık cezanın Türk Ceza Kanunu'nun "suça tekerrür" başlıklı 58. maddesinde belirtilen mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının eylemin alenen işlendiğini belirterek, cezanın artırılması istemiyle yerel mahkemenin kararına itiraz etmesi üzerine dava dosyasını inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, davanın yeniden görülmesi amacıyla duruşma günü vermişti.

ZUHAL OLCAY KİMDİR?

10 Ağustos 1957 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Berber olan babası Cevat İşanç ve ev hanımı annesi Süheyla İşanç'ın tek çocuklarıydı Türk oyuncu ve müzisyen. Sinema ve tiyatro yanı sıra güçlü sesiyle de dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok ödül almış, "Parmak Damgası", "Gecenin Öteki Yüzü", "Ateşten Günler", "Baharın Bittiği Yer" gibi filmleriyle Türk sinemasında önemli bir yer edindi.

Çocukluk yıllardı doğduğu yer olan Üsküdar'da geçti. İlköğretimini Halil Rüştü İlkokulu'nda tamamladıktan sonra Üsküdar Kız Lisesi'ne kaydoldu. Sanatçı bir aileden gelen Zuhal Olcay, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne kaydoldu. 1976'da Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünü bitirdi. Bir sene Londra'da eğitim gördü. 1976 yılında sınıf arkadaşı Selçuk Yöntem'le evlendi. 3 yıl süren evliliğinin sonlanmadı ardından İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başlayan oyuncu, ikinci evliliğini Zafer Olcay'la yaptı. 1981 yılında kızı Ceren Olcay dünyaya geldi.



1983'ten itibaren çeşitli televizyon yapımlarında rol alan Zuhal Olcay, ilk televizyon filmi Sönmüş Ocak için kamera önüne geçti. 1985 tarihli TV dizisi Parmak Damgası'yla adından bahsettirmeye başlayan oyuncu, tiyatroda da oyunculuk yapmaya devam ediyordu.



1986'da Martı adlı tiyatro oyunundaki performansıyla, Avni Dilligil Tiyatro Ödülü'ne layık görülen sanatçı, 1988 yılında İrma karakterini canlandırdığı "Balkon" adlı oyundaki başarısıyla da Ankara Sanat Ödülü'nün sahibi oldu. 1989 yılında Evita Müzikali'nde Eva Peron'u canlandırdığında, şarkıcılığıyla dikkatleri üzerine çekti. 1987 yılında Zafer Olcay'dan boşandı.



1989'da "Sahte Cennete Veda" filmindeki rolü, başarısını ülke sınırları dışına taşıdı ve sanatçıya Almanya'da yapılan, Altın Film Şeridi festivalinde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandırdı. 1990 yılında, oyuncu Haluk Bilginer ile birlikte Tiyatro Stüdyosu'nun kurucuları arasında yer aldı ve Aldatma, Kankardeşler, Histeri, Balkon gibi oyunlarda başrol üstlendi. Aynı yıl ilk albümü "Küçük Bir Öykü" yayınlandı.

Olcay, 1992'de, Haluk Bilginer'le Londra'da yapılan törenle dünya evine girdi. Aynı yıl Hollywood yapımı olan "indiana-jones" filminde eşiyle birlikte rol alan Olcay, Halide Edip karakterini canlandırdı.



Siyasetle de yakından ilgilenen Zuhal Olcay'a, Bakırköy Belediye Başkanı Adaylığı teklif edildi.Sanatçı 1993'te, "İki Çift Laf" albümünü, 1996'da "Oyucu" albümlerini yayınladı. 2001 yılında yaptığı Hiçbir yerde filmiyle de İstanbul Film Festivali'nde yine "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Vedat Sakman ve Bülent Ortaçgil gibi önemli müzisyenlerle çalışan Zuhal Olcay, 1998'de "İhanet" isimli bir albüm daha çıkardı.

1990'da Haluk Bilginer ile birlikte "Tiyatro Stüdyosu" adlı özel tiyatronun kurucuları arasında yer aldı ve bu tiyatroda Aldatma, Kankardeşler, Histeri, Balkon gibi oyunlarda başrol üstlendi.



1996'da, Tiyatro Stüdyosu'nun yanmasından 3 yıl sonra, 1999'da, Haluk Bilginer ile birlikte Oyun Atölyesi'ni kurdu. Olcay, Oyun Atölyesi'nde sahnelenen "Dolu Düşün Boş Konuş" adlı oyundaki rolüyle Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde, "Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

Zuhal Olcay'ın Haluk Bilginer ile olan evliliği 2004 yılında sona erdi.

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