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    Son dakika: Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi aranıyor

    AA
    07.07.2018 - 20:23 | Son Güncelleme:

    Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir kömür ocağında meydana gelen göçükte iki işçi mahsur kaldı.

    Alınan bilgiye göre, Subatan Mahallesi'nde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında göçük meydana geldi. Bu sırada ocakta çalışan işçilerden Erkan Cankurt (45) ve Hasan Yıldız (30) mahsur kaldı.

    Göçükten kurtulan bir işçinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, sağlık ekipleri polis ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarma çalışmalarına çevredeki ocaklarda çalışan işçiler de yardım ediyor.

    Etiketler: Zonguldak , maden ocağı
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