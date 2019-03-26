Yüzünü değiştirdi ama kaçamadı... Sürüngenler çetesine darbe!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYüzünü değiştirdi ama kaçamadı... Sürüngenler çetesine darbe!
GeriGündem Yüzünü değiştirdi ama kaçamadı... Sürüngenler çetesine darbe!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
26.03.2019 - 21:32, Son Güncelleme:

Yüzünü değiştirdi ama kaçamadı... Sürüngenler çetesine darbe!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yüzünü değiştirdi ama kaçamadı... Sürüngenler çetesine darbe!

İstanbul'da hırsızlık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Güngören, Küçükçekmece, Esenler, Bayrampaşa ve Bağcılar'daki iş yerlerinden yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Yaklaşık 1,5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Zeytinburnu, Esenler, Güngören ve Bağcılar'daki adreslere 23 Mart'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Yıldırım B'nin (33) de aralarında bulunduğu 8 kişiyi yakaladı.

Tanınmamak için maske, atkı ve bere ile yüzlerini kapattıkları, iş yerlerini soymadan önce taksiyle keşif yaptıkları belirlenen şüphelilerin, iş yerlerinin kasalarını patlatarak hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri, olaylarda çalıntı, plakasız araçlar kullandıkları, iş yerlerinin alarm kablolarını kestikleri, güvenlik kameralarına yakalanmamak için iş yerlerinin içerisine sürünerek girdikleri ve bu yüzden kendilerine "sürüngenler çetesi" adını verdikleri öğrenildi.

3 MİLYON 500 BİN LİRA

Yüzünü değiştirdi ama kaçamadı... Sürüngenler çetesine darbe

Geçen yıldan bu yana 14 iş yerinden yaklaşık 3 milyon 500 bin lira çaldıkları ileri sürülen şüphelilerin, lüks marka araca bindikleri ve rezidanslarda yaşadıkları da belirlendi.

Bu arada, İstanbul ve Bolu'daki "hırsızlık" suçlarından 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 4 yıldır sahte kimlik kullanan Yıldırım B'nin, tanınmamak için burun estetiği, göz çevresine dolgu ve dişlerinde düzeltme yaptırdığı, saç ektirdiği öğrenildi.  Yıldırım B'nin yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandığı ifade edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, 7'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Sürüngenler çetesinin estetik yaptıran lideri lüks rezidansta yakalandı
'Sürüngenler' çetesinin estetik yaptıran lideri lüks rezidansta yakalandı
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (26.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kayseri Havalimanı'ndaki silah seslerinin nedeni belli oldu

İstanbul Valiliği duyurdu: 30 - 31 Mart’ta açık olacak…

Çarpıcı Çiftlik Bank detayları! Her şey böyle başlamış

Görüntüler çok tepki çekmişti! O babanın cezası belli oldu