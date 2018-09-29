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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
29.09.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

Son dakika: Yusuf Nazik’in itiraflarının ardından flaş gelişme

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Son dakika: Yusuf Nazik’in itiraflarının ardından flaş gelişme

Reyhanlı zanlısı Yusuf Nazik’in ifadesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirilen, Reyhanlı saldırısının faillerinden terörist Yusuf Nazik'in teşhis ettiği 24 isimden 14'ünün saldırı ile alakalı olduğu, bunların 8'inin de firari olduğu belirlendi. Savcılık firari zanlılar için yakalama kararı çıkardı.

Terörist Yusuf Nazik, MİT'in operasyonuyla Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirildikten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 12 gün sorgulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından geçen Pazartesi Ankara Adliyesi'ne getirilen Nazik, hakkında yakalama kararı veren Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Yusuf Nazik mahkemeye verdiği 11 sayfalık ifadesinde, saldırı talimatını Mehmet Gezer'den aldığını, olayların merkezinde Gezer'le birlikte Suriye istihbaratında görev yapan 'Hacı' kod adlı Muhammet Ali isminde yüzbaşının olduğunu söyledi. İfadesinde, saldırının Suriye sınırında Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) yönelik yapılacağını sandığını, Mehmet Gezer ve istihbarattaki yüzbaşı tarafından oyuna getirildiğini ileri süren Nazik, "Olayın Sureyi sınırları içinde olacağını söyleyerek, kendi milletimize vatanımıza ihanet ettirdiler" dedi. Saldırıda kullanılan bombaların 3 çuvalını bir tekneyle kaçakçılık malları arasında Türkiye'ye Cengiz Sertel ve Ercan Bayat adlı kişilerle taşıdığını kabul eden Yusuf Nazik, bombaları Samara sahiline Mehmet Gezer'in 6-7 adamıyla birlikte getirdiğini iddia etti.

'ŞENOCAK'A 30 BİN DOLAR GÖNDERDİM'

Mehmet Gezer'in, kendisine bomba yüklenilen iki minibüsü 'Reşit' ismindeki kişinin 2 adamıyla birlikte alarak Suriye'ye götüreceğini ve olayın orada gerçekleştireceklerini söylediğini iddia eden Nazik, "Araçları Reşit almamış. Bunlar bizi oyuna getirip, kendi vatanımıza milletimize ihanet ettirdiler" dedi.

Reyhanlı davasında 53 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alan Nasır Şenocak'a saldırı için 30 bin dolar gönderdiğini de kabul eden Yusuf Nazik'e, davanın sanıkları tek tek soruldu. Nazik, sanıklardan birçoğunu tanımadığını, tanıdığını söylediği İlhan Küçükdüveki'nin  Antakya'da telefonculuk yaptığını, Suriyeli Muhammet Dikkor Ali'nin taksici olduğunu, Ömer El Hatip'in ise olaylarla bir alakası olmadığını söyledi. Yusuf Nazik; Fikret Nazik'in kardeşi olduğunu ve kesinlikle ailesinden hiç kimseyi bu işlere sokmadığını söyledi. Nazik, bombaları birlikte taşıdıklarını söylediği Cengiz Sertel ve Ercan Bayat'ın ise tekneci olduğunu söyledi.

24 İSİMDEN 14'Ü SALDIRIYLA ALAKALI, 8'İ FİRARİ

Yusuf Nazik'in emniyet, savcılık ve mahkemedeki ifadelerini karşılaştırıp verdiği isimler üzerinde detaylı bir çalışma yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kişilerin saldırı ile ilgili olup olmadıkları üzerinde durdu. Nazik'in teşhis ettiği 24 isimden 14'ünün saldırı ile alakalı olduğu, bunların 8'inin de firari olduğu belirlendi. Savcılık firari zanlılar için yakalama kararı çıkardı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (29.09.2018)
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