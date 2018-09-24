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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
24.09.2018 - 19:40, Son Güncelleme:

Son dakika: Yusuf Nazik tutuklandı

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Son dakika: Yusuf Nazik tutuklandı

Reyhanlı’daki bombalı terör saldırısının planlayıcısı terörist Yusuf Nazik, Ankara Adliyesine getirildi. Nazik, zırhlı araçtan indirildikten sonra adliye binasına koşarak götürülmüştü. Nazik çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Reyhanlı'da 2013'te 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıların planlayıcısı olan ve kısa süre önce Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Suriye'den yurda getirilen Yusuf Nazik, saldırılara ilişkin dava kapsamında tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Nazik, akşam Reyhanlı'daki saldırılara ilişkin davanın görüldüğü Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı.

Duruşma tutanağına göre, güvenlik gerekçesiyle basına ve izleyicilere kapalı görülen duruşmaya Nazik ve baro tarafından görevlendirilen avukatının yanı sıra bazı müştekilerin avukatları da katıldı.

Nazik'in kimlik tespitinden sonra yaptığı savunma, duruşmada görüntülü olarak kaydedildi.

Savunmasının ardından Nazik, Cumhuriyet Savcısı Çınar Say'ın da talebi doğrultusunda mahkeme heyetince tutuklandı.

SURİYE İSTİHBARATINI SUÇLADI

Edinilen bilgiye göre Nazik, Reyhanlı saldırısı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Nasır Eskiocak ile ortak hareket ettiğini söyledi.

Bombaları ve saldırı hazırlıklarını bildiğini ancak bunun Türkiye sınırında olacağını bilmediğini ileri süren Nazik, saldırının Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki bölgede yapılacağını düşündüğünü ifade etti.

Nazik'in "Reyhanlı'da araçları bırakacaktık. Biri, yanında iki kişiyle gelip, bunları alarak ÖSO'nun kontrolündeki yerde patlatacaktı. Planlamada yer aldım ama Türkiye'de olacağını bilmiyordum." dediği öğrenildi.

Saldırı için Ankara Kocatepe ve Konya'da keşif yaptığını söyleyen Nazik'in, Suriye istihbaratından "Hacı" kod adlı bir yüzbaşının kendisini yönlendirdiğini anlattığı kaydedildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıda yaralanan bir kişinin daha sonra vefatıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 53’e yükselmişti. Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde gerçekleştirilen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Reyhanlı saldırısı davasında karar 23 Şubat 2018'de çıkmıştı. Buna göre, bombalı eyleme ilişkin yargılaması süren 33 kişiden 9’u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13'ü ise çeşitli süreli hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Mahkeme, Yusuf Nazik'in de arasında bulunduğu firari 8 sanığın dosyasını ise ayırmıştı.

Dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilmişti.

Reyhanlı saldırısı planlayıcısı terörist Yusuf Nazik tutuklandıReyhanlı’daki bombalı terör saldırısının planlayıcısı terörist Yusuf Nazik, Ankara Adliyesine getirildi. Nazik, zırhlı araçtan indirildikten sonra adliye binasına koşarak götürülmüştü. Nazik çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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