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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.01.2019 - 09:07, Son Güncelleme:

Son dakika: Yurtta hava durumu

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Son dakika: Yurtta hava durumu

Meteoroloji genel müdürlüğü'nün internet sitesinden alınan bilgiye göre, yurdun genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Muğla çevreleri, Balıkesir'in kıyı kesimleri, İzmir'in güney ve batı çevreleri ve Aydın'ın kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Zirai faaliyetlerin devam ettiği Adana, Osmaniye ve Hatay'da sabah saatlerinde hafif şiddette zirai don tehlikesi bulunuyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Muğla çevreleri, Balıkesir'in kıyı kesimleri, İzmir'in güney ve batı çevreleri ve Aydın'ın kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. 
Rüzgarın ise yurt genelinde güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 6 
İstanbul: Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu 11 
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren güney ve batı kesimleri hafif sağanak yağışlı 13 
Adana: Az bulutlu 14 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu 13 
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 16 
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 9 
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 8 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -5 
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 7 

Son dakika: Yurtta hava durumu


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