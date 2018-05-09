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    Varlık barışı maddesi Meclis’ten geçti

    ANKARA
    09.05.2018 - 23:09 | Son Güncelleme:

    VERGİ ve bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin tasarının “varlık barışı” düzenlemesini içeren maddesi dün akşam Meclis’ten geçti. Tümünün bugün görüşülerek yasalaşması beklenen tasarıya önergeyle eklenen düzenlemeye göre, varlık barışından yararlanacaklar yüzde 2 vergi ödeyecek. Ancak, 31 Temmuz 2018’e kadar bu varlıklarını getirenler ise vergiden muaf olacak.

    AK Parti önergesiyle getirilen düzenlemeye göre, yurt dışındaki varlıklarını 30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka ya da aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler. Bu kişiler yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi 31 Aralık 2018 tarihine kadar beyan edip ödeyecekler.

    Bu kapsamda ödenen vergi hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka bir vergiden mahsup edilemeyecek. Varlıklarını 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Türkiye’ye getirenler ise vergiden muaf tutulacak. 

    Tasarıda yine önergeyle yapılan bir başka değişiklikle de, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2007 takvim yılı için matrah attırımında bulunmalarına da olanak sağlandı. Yine gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah attırımında bulundukları yıllara ait zararlarının yüzde 50’sinin, 2018 ve izleyen yıllar karlarından mahsup edilemeyeceği de düzenlendi.

     

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    Etiketler: Yurt dılı , tbmm , son dakika , gündem
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