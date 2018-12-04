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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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04.12.2018 - 14:59, Son Güncelleme:

SON DAKİKA... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biliyorsunuz bazıları rahat durmaz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20 temasları ve Güney Amerika gezisi sonrasında yurda döndü. Erdoğan yurda dönüşünün ardından Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu. MHP ile seçim ittifakına ilişkin konuşan Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir. Muhakkak bir araya gelmemiz gerekir. Çünkü biliyorsunuz bazıları rahat durmaz durmadan karıştırmanın gayreti içine girer. Onlara bu fırsatı vermemek için Cumhur ittifakını çok sağlam çok diri tutmamız gerekiyor" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

G-20 ZİRVESİ

Liderler zirvesinin 13’üncüsü yapmak üzere gitmiştik, Bu seyahatimizde de bugüne kadar olanlar geçmişi bugünü, G-20 zirvesinin değerlendirilmesi fırsatını bulduk. İlk zamanlar 6 ay arayla yapılıyordu daha sonra yılda bir yapılmaya başlandı.

Adil ve sürdürebilir kalkışma için küresel ticaret ve ekonominin karşı karşıya kaldığı yapıları ve ortaya çıkan risk ve tehlikeleri ele aldık. Terörün tüm formlarına karşı dayanışma ve samimiyetle yapılmasının altını çizdik.

Dünyada en büyük göç yolunun en büyük mülteci ev sahipliğine ev sahipliği yapan ülke olarak bu konulara değindik.

Gelecek sene Japonya’nın dönem başkanlığında kaliteli alt yapı yatırımlarının artması konusunda da mutabık kaldık.

GÜNEY AMERİKA ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı seviyesinde Paraguay ve Venezuela’ya ile resmi ziyareti gerçekleştirdik.

Bu vesileyle ikili ilişkilerimizi ele aldığımız Paraguay’ın gerçek bir dost olduğunu gördüm. Ülkemize olan ilgileri ve alakaları memnuniyet vericiydi. Türkiye’deki büyükelçiliklerini de açacaklar. Böylece ikili ilişkilerimizin de farklı bir boyut kazanacağına da inanıyorum.

Venezuela’da dostum Maduro ile bir araya gelerek somut işbirliği imkanlarını ele aldık.

Askerin çocukların istiklal marşımızı okumaları Çocuklardan birinin bayrağımızı düşürdüğünde sayın Maduro’nun bayrağı kaldırıp vermesi de büyük nezaket bir inceliktir. Venezuela halkının da Türk insanına muhabbetini ortaya koymuştur.

Açılım politikamızda önemli yer tutan Latin Amerika ve Karayipler Bölgeleri ile ilişkilerimizi geliştireceğiz.

TERÖRLE MÜCADELE VE CEMAL KAŞIKÇI

Az önce de ifade ettiğim gibi terörle mücadele konusu burada da gündeme geldi. Sadece liderlerin katıldığı kurumlarında olmadığı sadece 20 liderin olduğu bir toplantı var bu toplantı da Cemal Kaşıkçı meselesi de gündeme geldi. İkili görüşmelerde de aynı şekilde çok gündeme geldi. Bunu etraflıca anlattığım gibi Şu anda gelinen noktayı da orada anlatma fırsatımız imkanımız oldu. Bundan sonraki süreçte de bununla özellikle gündemimizde tutacağız.

SORU & CEVAP

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME NE ZAMAN?

Biliyorsunuz MHP bir ismini belirledi aynı şekilde ben de bir isim belirledim ve bu iki arkadaşımız aralarında zaten işin teknik detaylarını çalışıyorlar. Telefonla yurt dışından Mehmet Özhaseki Bey ile görüşmelerim oldu.

Ama etraflı görüşmeyi inşallah bugün yarın kendisiyle yapacağız. Bu teknik çalışmayı nereye kadar getirdiler ne durumda? Bunu kendilerinden dinleyeceğiz. Dinledikten sonra da tabi ki bu süreç içerisinde Sayın Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir. Muhakkak bir araya gelmemiz gerekir. Çünkü biliyorsunuz bazıları rahat durmaz durmadan karıştırmanın gayreti içine girer.

Onlara bu fırsatı vermemek için Cumhur ittifakını çok sağlam çok diri tutmamız gerekiyor.

İSTANBUL ADAYI BİNALİ YILDIRIM MI OLACAK?

Aday tespitleri noktasında hassasiyetimizi koruyoruz. İstanbul benim aşkım olan bir il… Bu ilimizde yapacağımız çalışmayı çok önemsiyoruz. Arkadaşlarımızla tabandan tavana bir çalışma yürütüyoruz. İlçe belediye başkanlıklarının da önemli ölçüde değişmesi söz konusu. Bu çalışmalar da devam ediyor.

Ama bu arada Ankara da ihmal edilemez. Malum TBMM'de bütçe görüşmeleri var. Tabi ki bu bütçe görüşmelerini meclis başkanımızın yönetmesinden daha doğal daha tabii bir şey olamaz. Bu süreci ayın 10 ile 22'si arasında yine sayın meclis başkanı götürecektir, yürütecektir, takip edecektir en azından.

Onun için İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız.

İKİNCİ 100 GÜNLÜK EYLEM PLANI

Bu çalışmaları Başkan Yardımcım Fuat Bey bizzat koordine ediyor ve çalışma bittiği anda ilanını yapacağız. İkinci 100 günlük programımızı da inşallah tüm halkımızla paylaşacağız.

 

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