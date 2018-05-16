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    Son dakika... Yunanistan'la Ege’deki gerilim sonrası ilk temas

    İHA-AA
    16.05.2018 - 16:10 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Yunanistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Brüksel’deki toplantı Ege gerilimi sonrasındaki ilk görüşme oldu.

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Brüksel’de Yunanistan Genelkurmay Başkanı Oramiral Evangelos Apostolakis ile görüştü. 

    NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısına katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Oramiral Evangelos Apostolakis ile bir araya geldi.

    AMERİKALI MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞTÜ      

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Amerikalı mevkidaşı Orgeneral Joseph Dunford'la bir araya geldi.

    Basına kapalı görüşmede, Akar ve Dunford ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye ve Ortadoğu'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.     

    Etiketler: gündem
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