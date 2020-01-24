Son dakika... YSK'nın yeni başkanı belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'in görev süresinin dolmasının ardından bugün 11 üyenin yaptığı seçimle yeni başkan belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu.

Eski YSK Başkanı Sadi Güven:

7 senede 8 seçim yaptık. Bunun bir kısmını yeni başkanlığa seçilen değerli arkadaşım Muharrem bey ile birlikte yönettik. Tecrübeli bir isim. Ülkemiz seçimleri açısından inşallah hayırlı seçimlere vesile olur. Böyle bir arkadaşıma YSK'yı devretmekten mutluyum. Kendisine başarı diliyorum. Şu anda artık seçimle ilgili konuşma zamanı değil. Ancak bu dönemde bana yardımcı olan kurumda çalışmış tüm kurum üyelerime, siyasi parti temsilcilerime, çeşitli bakanlıklara ve onların yöneticilerine huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum.

Bir teşekkür de size sunmak istiyorum. Biz 8 seçimi çok yoğun şekilde basın mensuplarıyla birlikte yaşadık. Seçim döneminde vermek istediğim mesajları sizler aracığıyla vatandaşlara ilettim. Siz soğukta sıcakta beklerken önemli görevleri yerine getirdiniz. Ben tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum.



YENİ YSK BAŞKANI MUHARREM AKKAYA'DAN AÇIKLAMA

Önce 6 üyemizin görev süresi sona ermişti, üyelerimiz seçildi başladılar. Seçim sürecine göre bugün de başkanlık seçimi yapıldı. Yüksek kurul oylarıyla beni bu göreve layık gördü. İnşallah ben de sayın başkanım gibi bu görevi onurlu bir şekilde bitirip, bir meslektaşıma devretmek isterim. Ben 40 yılı aşkın bir süredir teşkilatımızda hakimlik yapmış, yargıtay üyeliği yapmış bir kişiden bu görevi almaktan onur duyuyorum. Başkanımızın bilgi ve tecrübesinden faydalanmak istiyorum. Görev süresi dolan arkadaşlarımıza ve yeni arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.





