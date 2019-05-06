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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
06.05.2019 - 19:28, Son Güncelleme:

Son dakika: YSK'dan İstanbul seçimi kararı

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Son dakika: YSK'dan İstanbul seçimi kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleriyle ilgili son dakika gelişmesi... Yüksek Seçim Kurulu üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.

YSK üyeleri, AK Parti’nin itirazını 4 ret oyuna karşılık 7 oyla kabul etti. YSK'nın kararını AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel de sosyal medya hesabından duyurdu. AK Partili Özel, "İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun..." dedi.




AK PARTİLİ GÜLER: KANUNA AYKIRI GÖREVLENDİRME YAPILMIŞ...

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, YSK kararıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

"Sandıklarda başlayan, ilçe ve il seçim kurulunda devam eden mevcutlu sayımlar, yine sandıklardaki sandık başkanlarının seçim kanunundaki açık hükme rağmen, kamu sıfatı taşımayan kişilerden görevlendirme yapıldığı için, birçok konuda yolsuzluklar, usulsüzlükler meydana geldi. Sandıkta yaşanan hadiseler ortaya konarak bunları YSK'ya taşımıştık. Tahmin ediyorum bu itirazların tamamı tek tek ele alındı bugün.

Geçen hafta YSK ara kararıyla beraber evrak gönderilmesini istemişti. Maalesef, ilçe seçim kurulunda sandık başkanlarının atanmasıyla ilgili kanuna aykırı görevlendirme yapılmış. Sandıklarda oy sayımı esnasında, sandık sonuç tutanaklarının düzenlenmesi sonucunda kanuna aykırı işlemleri görüyoruz."

MHP'Lİ ERCAN: MALTEPE VE BÜYÜKÇEKMECE'NİN GÖRÜŞÜLMESİNE DEVAM EDİLECEK

MHP'li Kürşat Türker Ercan da "Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimleri için AK Parti'nin yapmış olduğu olağanüstü itirazı oy çokluğu ile kabul etti. İstanbul'da seçimler yenileniyor. MHP Maltepe itirazları ile Büyükçekmece itirazlarının görüşülmesine devam edilecek." açıklamasında bulundu.


 

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

YSK, olağanüstü itiraz sürecine ilişkin mesaisini doldurmak üzere. Kurul 22 Nisan’da AK Parti’nin ve MHP’nin başta İstanbul, Büyükçekmece ve Maltepe itirazlarını gündeme almıştı. 23 ve 24 Nisan’da Kurul olağanüstü itirazlara ilişkin ara kararlarını açıklamıştı. Verilen ara karar çerçevesinde 41 bin 132 kısıtlı seçmenin araştırılması istenmişti. Araştırma için 5 gün süre tanındı. YSK, ayrıca AK Parti’nin itirazları nedeniyle 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasını istedi. Araştırılacak seçmen sayısı böylece 46 bin 447 oldu. Kurul, MHP’nin olağanüstü itirazları için Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarından MHP'nin sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili iddialarının da araştırılmasını istedi. Verilen 5 günlük sürenin sonunda istenilen belge, doküman ve evraklar 39 ilçe seçim kurulu tarafından YSK’ya iletildi. Bu bilgiler ve belgeler ışığında olağanüstü itirazlar incelendi. YSK, son olarak nihai kararı verdi. Kurul üyeleri 7’ye karşı 4 oy ile seçimin iptalini ve 23 Haziran tarihinde yenilenmesi kararını verdi.

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