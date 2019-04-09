Son dakika... YSK'dan İstanbul kararı
AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, 'YSK 31 ilçede karar verdi, Büyükçekmece kararı yarına ertelendi.' açıklamasında bulundu. YSK'nın kararına göre, İstanbul'daki 31 ilçede oyların yeniden sayım talebi reddedildi, 21 ilçede 51 sandıkta ise oyların yeniden sayılması kararı alındı.
AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, YSK'nin İstanbul'da 51 sandığın tekrar sayılmasına karar verdiğini açıkladı.
İstanbul'da 31 ilçede yeniden sayım talebinin YSK tarafından kısmen reddedildiğini bildiren Özel, Büyükçekmece ile ilgili taleplerinin ise yarına ertelendiğini kaydetti.
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