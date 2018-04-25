Son dakika: YSK'dan flaş seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine 11 partinin katılacağını bildirdi. Güven, ayrıca seçim takvimini yarın açıklamayı planladıklarını belirtti.

AYRINTILAR GELİYOR...