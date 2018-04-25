Son dakika: YSK'dan flaş seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine 11 partinin katılacağını bildirdi. Güven, ayrıca seçim takvimini yarın açıklamayı planladıklarını belirtti.
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