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    Son dakika: YSK'dan flaş seçim açıklaması

    Hürriyet Haber
    25.04.2018 - 20:41 | Son Güncelleme:

    YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine 11 partinin katılacağını bildirdi. Güven, ayrıca seçim takvimini yarın açıklamayı planladıklarını belirtti.

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    Etiketler: erken seçim , YSK , Sadi Güven , gündem
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