Son dakika... YSK'da kura çekimi! İttifakların ve partilerin pusuladaki yerleri belli oldu

Kura çekimi öncesi konuşan YSK Başkanı Sadi Güven, "Önce ittifakların ve siyasi partilerin adları yazılı fanustan kurum tarafından çekim yapılacak, ismi çıkan ittifakın temsilcisi gelerek pusuladaki sırasını belirleyecektir. Oy pusulasındaki sıralama pusulanın solundan sağına doğru olacaktır. Daha sonra ittifak içerisindeki sıralarının belirlenmesi amacıyla kura çekimi yapılacaktır" dedi. Daha sonra kura çekimine geçildi.

KURA ÇEKİMİNE GÖRE PUSULADAKİ SIRALAMA ŞÖYLE:

1- Cumhur İttifakı

2- HÜDA-Par

3- Vatan Partisi

4- Halkların Demokratik Partisi

5- Bağımsız Türkiye Partisi

6- Millet İttifakı

KURA ÇEKİMİNE GÖRE İTTİFAK İÇİ SIRALAMA ŞÖYLE:



Cumhur İttifakı

1- AK Parti

2- MHP



Millet İttifakı

1- CHP

2- Saadet Partisi

3- İYİ Parti



YSK Başkanı Sadi Güven, kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada 'Kuranın ülkemize ve tüm siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum' diyerek toplantıyı bitirdi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR