Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika... YSK'da kura çekimi! İttifakların ve partilerin pusuladaki yerleri belli oldu

    Son dakika... YSK'da kura çekimi! İttifakların ve partilerin pusuladaki yerleri belli oldu

    Hürriyet Haber
    20.05.2018 - 14:05 | Son Güncelleme:

    24 Haziran seçimlerinde partilerin ve ittifakların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) kura çekimi yapıldı.

    Kura çekimi öncesi konuşan YSK Başkanı Sadi Güven, "Önce ittifakların ve siyasi partilerin adları yazılı fanustan kurum tarafından çekim yapılacak, ismi çıkan ittifakın temsilcisi gelerek pusuladaki sırasını belirleyecektir. Oy pusulasındaki sıralama pusulanın solundan sağına doğru olacaktır. Daha sonra ittifak içerisindeki sıralarının belirlenmesi amacıyla kura çekimi yapılacaktır" dedi. Daha sonra kura çekimine geçildi.

    KURA ÇEKİMİNE GÖRE PUSULADAKİ SIRALAMA ŞÖYLE:

    1- Cumhur İttifakı
    2- HÜDA-Par
    3- Vatan Partisi
    4- Halkların Demokratik Partisi
    5- Bağımsız Türkiye Partisi
    6- Millet İttifakı 

    KURA ÇEKİMİNE GÖRE İTTİFAK İÇİ SIRALAMA ŞÖYLE:

    Cumhur İttifakı
    1- AK Parti
    2- MHP

    Millet İttifakı 
    1- CHP
    2- Saadet Partisi
    3- İYİ Parti

    YSK Başkanı Sadi Güven, kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada 'Kuranın ülkemize ve tüm siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum' diyerek toplantıyı bitirdi.

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (20.05.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: 24 haziran seçimleri , kura seçimi , oy pusulası , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri