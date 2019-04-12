YSK Denizli Honaz'da seçimlerin yenilenmesine karar verdi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
Alınan bilgiye göre, kesin olmayan sonuçlara göre, 31 Mart Pazar günü yapılan seçimde Honaz ilçesinde CHP adayı Yüksel Kepenek'in ikinci sıradaki adaydan 8 oy fazla almasının ardından AK Parti'nin seçim sonuçlarına ilişkin İlçe Seçim Kuruluna itirazı sonrası 41 sandıkta oy pusulaları tekrar sayılmış, Kepenek'e 9 bin 387, rakibi AK Parti'li Turgut Devecioğlu'na ise 9 bin 384 oy çıkmış, fark 3'e düşmüştü.
AK Parti ve CHP'nin sonuçlara ilişkin İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz üzerine geçersiz oyların sayılması sonucu Kepenek 1 oy farkla seçimi önde tamamlamıştı.
AK Parti'nin buna yaptığı itirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle ilçede seçimlerin iptaline karar verdi.
Honaz ilçesinde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.
AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI FİLİZ'DEN AÇIKLAMA
AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimin yenilenmesi yönündeki kararına ilişkin olarak , "En son fark 1'e düşmüştü. Tespit edilen kısıtlı 5 seçmenin aradaki farkı etkileyeceği sonucu çıktı." dedi.
Filiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Honaz Belediye Başkanlığı seçiminde, ilçe ve il seçim kurullarına yapmış oldukları itirazlar neticesinde oy farkının 1'e indiğini hatırlattı.
Honaz seçimi ile ilgili yasal haklarını kullandıklarını belirten Filiz, "YSK'ye itirazda bulunmuştuk. En son fark 1'e düşmüştü. Tespit edilen kısıtlı 5 seçmenin aradaki farkı etkileyeceği sonucu çıktı. YSK seçimin 2 Haziran tarihinde yenilenmesine karar verdi." diye konuştu.
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