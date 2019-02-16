YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK) BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven, vatandaÅŸlarÄ±n, oy kullandÄ±klarÄ± sandÄ±ktan Ã§Ä±kan sonucun Ä±slak imzalÄ± tutanaÄŸÄ±nÄ±, bu sandÄ±ÄŸÄ±n ilÃ§e ve il birleÅŸtirmesini TÃ¼rkiye geneline kadar YSK sitesinden kontrol edebileceÄŸini belirterek, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z bunlarÄ± kontrol etsin. Herkes kolay eriÅŸebilsin diye sistem basitleÅŸti, ÅŸimdi daha kolay gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Herkes kendi oy kullandÄ±ÄŸÄ± sandÄ±ktan Ã§Ä±kan sonuca baksa spekÃ¼lasyonlar ortadan kalkar." dedi.



GÃ¼ven, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, seÃ§im sÃ¼reciyle ilgili bilgi verdi.

SeÃ§im iÅŸ ve iÅŸlemlerini yÃ¼rÃ¼tmek Ã¼zere 16 Åžubat 1950 tarihli Milletvekilleri SeÃ§imi Kanunu ile kurulan YSK'nin bugÃ¼n 69. yaÅŸÄ±nÄ± kutladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan GÃ¼ven, kurumun 69 yÄ±ldÄ±r seÃ§imlerin dÃ¼zen iÃ§inde yapÄ±lmasÄ± amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Sadi GÃ¼ven, 31 Mart'ta yapÄ±lacak mahalli idareler seÃ§imlerinin Ã¶n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±klarÄ±nÄ±, bugÃ¼n itibarÄ±yla TÃ¼rkiye'de mevcut seÃ§men sayÄ±sÄ±nÄ±n 57 milyon 58 bin 636 olduÄŸunu bildirdi.

SeÃ§menlerin 28 milyon 929 bin 732'sinin kadÄ±n, 28 milyon 128 bin 904'Ã¼nÃ¼n erkek olduÄŸunu ifade eden GÃ¼ven, bu seÃ§imde ilk defa oy kullanacaklarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n da 1 milyon 156 olduÄŸunu kaydetti.

GÃ¼ven, cezaevlerinde kurulacak sandÄ±klar hariÃ§, 30 bÃ¼yÃ¼kÅŸehirde 44 milyon 212 bin 704 seÃ§menin, 142 bin 777 sandÄ±kta, 51 ilde ise 12 milyon 837 bin 77 seÃ§menin, 51 bin 851 sandÄ±kta oy kullanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

KAYDI DONDURULAN SEÃ‡MEN SAYISI

YapÄ±lan tahkikat sonucu beyan edilen yerleÅŸim yerinde oturmadÄ±ÄŸÄ± belirlenen seÃ§menlerin kayÄ±tlarÄ±nÄ±n dondurulduÄŸunu hatÄ±rlatan GÃ¼ven, bu durumda olup kaydÄ± dondurulan seÃ§men sayÄ±sÄ±nÄ±n 91 bin 93 olduÄŸunu bildirdi.

SEÃ‡Ä°M GÃœVENLÄ°ÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°N ISLAK Ä°MZALI TUTANAKLARIN KONTROLÃœ

Anayasa'nÄ±n 79. maddesinin YSK'ye seÃ§imlerin dÃ¼zen iÃ§inde yÃ¶netimiyle ilgili gÃ¶rev verdiÄŸini sÃ¶yleyen GÃ¼ven, seÃ§im gÃ¼venliÄŸinde ise en Ã¶nemli konunun, oy kullanÄ±lan sandÄ±klardaki Ä±slak imzalÄ± tutanaklarÄ±n eÅŸ zamanlÄ± olarak YSK'nin internet sitesinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenebilmesi olduÄŸunu vurguladÄ±.

"SeÃ§imlerde yarÄ±ÅŸan da seÃ§imleri yapan da siyasi partiler." diyen GÃ¼ven, partilerin sandÄ±ÄŸa sahip Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± istedi.

SandÄ±k baÅŸÄ±nda memur Ã¼ye ile baÅŸkan dÄ±ÅŸÄ±nda, o seÃ§im bÃ¶lgesinde son milletvekili seÃ§iminde en Ã§ok oyu alan beÅŸ siyasi parti temsilcisinin gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan GÃ¼ven, vatandaÅŸlarÄ±n oylarÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ± sandÄ±kta seÃ§im sonunda tutulan sayÄ±m dÃ¶kÃ¼m cetvelinin, kare kodlu olarak ilÃ§e seÃ§im kurulu tarafÄ±ndan tarandÄ±ktan sonra ilÃ§e birleÅŸtirme tutanaklarÄ±yla siyasi partilerle eÅŸ zamanlÄ± olarak YSK'ye gÃ¶nderildiÄŸini anlattÄ±.

SeÃ§im gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan ayrÄ±ca, seÃ§imlerdeki tÃ¼m sandÄ±klarÄ±n siyasi partili Ã¼yelerinin imzaladÄ±ÄŸÄ± sandÄ±k sonuÃ§ tutanaklarÄ±nÄ±n, YSK'nin internet sitesinden gÃ¶rÃ¼lebildiÄŸini ifade eden GÃ¼ven, bunu 2014'teki mahalli idareler seÃ§iminden bugÃ¼ne kadar uyguladÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.

''VATANDAÅžLARIMIZ BUNLARI KONTROL ETSÄ°N''

VatandaÅŸlarÄ±n daha kolay eriÅŸebilmesi iÃ§in sistemi daha da basitleÅŸtirdiklerini kaydeden GÃ¼ven, bu Ä±slak imzalÄ± tutanaklarÄ±n, PDF resim formatÄ±nda, yani deÄŸiÅŸtirilmesi mÃ¼mkÃ¼n bulunmayan belgeler olduÄŸunu vurguladÄ±.

Bu belgelerin deÄŸiÅŸtirildiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde bugÃ¼ne kadar hiÃ§bir itirazÄ±n gelmediÄŸini belirten GÃ¼ven, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n, kendi oy kullandÄ±ÄŸÄ± sandÄ±ÄŸÄ±n tutanaÄŸÄ±nÄ±, bu sandÄ±ÄŸÄ±n ilÃ§e, il birleÅŸtirmesini TÃ¼rkiye geneline kadar bizim sitemizden gÃ¶rme imkanlarÄ± var. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z bunlarÄ± kontrol etsin. Herkes kolay eriÅŸebilsin diye sistem basitleÅŸti, ÅŸimdi daha kolay gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Herkes kendi oy kullandÄ±ÄŸÄ± sandÄ±ktan Ã§Ä±kan sonuca baksa spekÃ¼lasyonlar ortadan kalkar. YSK bu tutanaklarÄ± alt alta koyarak aÃ§Ä±klÄ±yor." diye konuÅŸtu.

SeÃ§menlerin, YSK'nin internet sitesinde TC kimlik numaralarÄ±nÄ± girerek, kayÄ±tlÄ± olduklarÄ± sandÄ±klara ait seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± Ã§ok rahatlÄ±kla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebileceklerini sÃ¶yleyen GÃ¼ven, bu sorgulamanÄ±n, seÃ§im tÃ¼rÃ¼ne gÃ¶re, yerleÅŸim bilgileri ve seÃ§im adÄ± girilerek de yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

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