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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
24.06.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Son dakika... YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarının tamamının sisteme işlendiğini belirterek, Ekrem İmamoğlu'nun 4 milyon 741 bin 868 (yüzde 54,21), Binali Yıldırım'ın 3 milyon 935 bin 453 (yüzde 44,99) oy aldığını bildirdi.

Güven, YSK'ye gelişinde yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin sonuçlandığını, rakamların yüzde yüzünün dün itibarıyla sisteme işlendiğini söyledi.

Kayıtlı seçmen sayısının 10 milyon 560 bin 963, oy kullanan seçmen sayısının 8 milyon 925 bin 63, geçerli oy sayısının 8 milyon 746 bin 464, geçersiz oyların 178 bin 599 olduğunu bildiren Güven, katılımın ise yüzde 84,5 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Adayların aldığı oyları da açıklayan Başkan Güven, "Adayların aldığı oylar, Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, yüzde 54,21; Binali Yıldırım 3 milyon 935 bin 453, yüzde 44,99; Necdet Gökçınar 47 bin 829, yüzde 0,55; Mustafa İlker Yücel 14 bin 545, yüzde 0,17 olarak gerçekleşmiştir." dedi.

İtiraz sürecine ilişkin de bilgi veren Sadi Güven, olağan itiraz sürecinde, yarın saat 15.00'e kadar ilçe seçim kuruluna siyasi partilerin itiraz hakkı bulunduğunu belirterek, "İlçe seçim kurulumuz bunu inceleyerek Perşembe günü saat 17.00'ye kadar karara bağlayacaktır. İl seçim kuruluna da Cuma günü saat 17.00'ye kadar itiraz olacak. İl seçim kurulunun itirazlara karşı cevap verme süresi iki gün. Onun kararından sonra da Yüksek Seçim Kuruluna üç gün içinde itiraz hakkı var. Olağan itiraz süreci bu şekilde işleyecek, itiraz olursa. Tekrar seçimin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 

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