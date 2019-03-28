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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
28.03.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Son dakika... YSK Başkanı: 'Seçimle ilgili tüm güvenlik tedbirlerini aldık'

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YSK Başkanı Sadi Güven, pazar günü yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak "Seçimle ilgili tüm güvenlik tedbirlerini aldık. Fiziki tedbirlerin ötesinde seçimin kendi güvenliğiyle ilgili tedbirleri de aldık. Vatandaş, tüm sandıkların ıslak imzalı sayım döküm cetvelini görme imkanına sahip. Seçimin en önemli güvenlik kodlarından biri de bu'' dedi. Sandık başlarında görev yapanlarla ilgili de konuşan Güven, ''Onların tutmuş olduğu tutanakları da biz seçim gecesi bütün siyasi partilerle daha önceki seçimlerde paylaştığımız gibi paylaşacağız. Benim anlatamadığım bir şey var Türkiye'de, dünyada ilk bunu biz yapıyoruz. Sandığın başında tutulan tutanakları taramak suretiyle siyasi partilere gönderdiğimiz gibi seçimlerin kesinleşmesinden sonra, tahmini 10 gün civarında bir süre sonra internette 'www.ysk.gov.tr' adresimizde de yayınlıyoruz. Çok da basit hale getirdik'' diye konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili her türlü güvenlik tedbirini aldıklarını bildirdi.

Güven, seçime 3 gün kala AA muhabirine seçim güvenliğiyle ilgili bilgi verdi.

Anayasa'nın 79. maddesinin YSK'ye seçimlerin düzen içinde yönetimiyle ilgili görev verdiğini belirten Güven, seçim güvenliğinde en önemli konunun, oy kullanılan sandıklardaki ıslak imzalı tutanaklar olduğunu belirtti.

Güven, seçimlerle ilgili her türlü güvenlik tedbirini aldıklarını söyleyerek, "Fiziki güvenlikleri aldık ama onun ötesinde seçimin kendi güvenliğiyle ilgili de tedbirleri aldık." dedi.

"Dünyada ilk bunu biz yapıyoruz"

Seçimlerde yarışanın da seçimleri yapanın da siyasi partiler olduğunun altını çizen Güven, sandığın başındaki 7 kişiden, başkan ve memur üyenin dışındaki 5 kişinin, o ilçede, son milletvekili seçiminde en çok oyu alan siyasi partilerin temsilcileri olduğunu hatırlattı.

Güven, bu kişilerin sandık başlarında görev yapacağını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Sandık sonuçlarını onlar tespit edecekler, itirazlara ilk aşamada onlar karar verecekler. Onların tutmuş olduğu tutanakları da biz seçim gecesi bütün siyasi partilerle daha önceki seçimlerde paylaştığımız gibi paylaşacağız. Benim anlatamadığım bir şey var Türkiye'de, dünyada ilk bunu biz yapıyoruz. Sandığın başında tutulan tutanakları taramak suretiyle siyasi partilere gönderdiğimiz gibi seçimlerin kesinleşmesinden sonra, tahmini 10 gün civarında bir süre sonra internette 'www.ysk.gov.tr' adresimizde de yayınlıyoruz. Çok da basit hale getirdik. Vatandaş, Türkiye'deki tüm sandıkların ıslak imzalı sayım döküm cetvelini ve tutanaklarını, ilçe birleştirmelerini, il birleştirmelerini kontrol etme, görme imkanına sahip. Seçimin en önemli güvenlik kodlarından birisi de bu."

"Güvencemiz, teminatımız bunlar"

Bu konuda bugüne kadar mükerrer seçmen, mükerrer oy kullanma, fazladan oy kullanma gibi bir itirazın gelmediğini kaydeden Güven, sandık başında sayım dökümlerin yine siyasi partiler tarafından yapıldığını anlattı.

Başkan Güven, eş zamanlı siyasi partiler gönderilen bu sayım döküm sonuçlarının tüm vatandaşların incelemesine de açıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımız lütfen 2014'ten bu yana oy kullandıkları sandık sonuçlarını ıslak imzalı görmek istiyorlarsa 'ysk.gov.tr' adresine girsinler, çok basit bir iki işlemle görebilirler. Bu seçimlerden sonra da oy kullandıkları sandık sonuç tutanaklarını bizim sitemize girmek suretiyle görsünler. Bizim güvencemiz, teminatımız bunlar. Bugüne kadar da bizim yayınladığımız sandık sonuç tutanaklarında değişiklik yapıldığına dair bir tek itiraz gelmedi."

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