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    Son dakika.. YSK: 3 adayın başvurusu kabul edilmedi

    AA
    03.05.2018 - 20:26 | Son Güncelleme:

    YSK Başkanı Sadi Güven, "Cumhurbaşkanı adaylığı için 7 kişi başvurdu. 3 adayın başvurusu belge eksikliği nedeniyle kabul edilmedi" dedi. Öte yandan, YSK'dan yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı adaylığına süresi içerisinde başvuran Doğu Perinçek, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Vecdet Öz'ün başvurularını kabul etti.

    YSK, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden, başvurusu kabul edilenlerin ilanına ilişkin kararı açıklandı.
    YSK'nin resmi internet sitesinden yayınladığı karara göre, Cumhurbaşkanı adaylığına süresi içerisinde başvuran Doğu Perinçek, MeralAkşener, Temel Karamollaoğlu ve Vecdet Öz'ün başvurularını kabul etti.

    Bu kapsamda başvurusu kabul edilenler için 04-09 Mayıs 2018'de 08.00 -20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, seçmenler tarafından başvurularak teklifte bulunulabilecek.

    3 ADAYIN BAŞVURUSU KABUL EDİLMEDİ

    YSK ayrıca süresi içerisinde Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran Necdet Can, Selami Karagöz ve Bülent Gürkut'un bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamadıklarından dolayı başvurularının reddine karar verdi.

     

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    Etiketler: Sadi Güven , gündem
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